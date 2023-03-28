勞退自提6％需要嗎…退休能多領兩倍？ 專家提供「3點評估方法」

勞工退休金自提6％退休領兩倍，這是真的嗎？每個人都能領兩倍嗎？

2022年結算的勞退收益率-6.6732％，標榜不虧錢的保證收益率啟動了嗎？很多人問道該不該自提勞退，畢竟這是關乎未來退休生活的問題；而且，自提是要拿自己的收入來提繳，選擇繳多少錢，都會排擠你的生活費。

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享勞工該知道的3個評估點，讓你快速學會評估，進而決定該不該自提勞退。

以下為影音內容：

自提6％

在台灣，新制的勞工退休金制度，是強制雇主要幫員工提繳勞工退休金，提繳金額至少是員工投保薪資的6％，而員工本身是不強制繳6％薪資勞退。

但員工可選擇申請自提1～6％薪資，將這部分薪資作為退休金費用的儲蓄，而目前政府為了鼓勵勞工自提勞退，在自提勞退的金額也可以減免所得稅。

但企業主跟自營商和無一定雇主勞工，由於這些人並不是屬於企業員工身份，因為沒有雇主，就沒有6％強制提繳，想要有勞工退休金，就只能申請自提。

而不管是雇主提撥還是勞工自提的錢，這些錢都會先進入勞工個人的勞退專戶，就算勞工離職，退休金也能帶走，一直到60歲起，就能選擇提領方式，分成一次提領跟按月領提方式，另外新制勞退提領是「領完為止」。

然而，領兩倍的說法，講白話一點，自提多繳了一倍，當然會多領一倍。

到底要不要自提勞退呢？以下評估點決定

1.現金流

也就是現在一直到退休前的收支狀況，如果現在的收入比日常支出還要高，那麼自提勞退可能是一個不錯的選擇。

因為自提勞退就像拿一部分的薪資，交給政府監督管理，讓退休金能增值。

反之如果現在的生活費比較高，收入不穩定，或是資金排擠其他預算，像是要買房、買車、撫養子女或父母，自提勞費可能會讓你的財務更加緊繃；此時應該考慮的是如何增加工作收入，讓自己的收入大於支出在考慮退休金。

畢竟收支不平衡，再多的方法都多餘。

2.風險承擔

用薪資自提勞退作為額外退休金準備，代表願意把錢交給政府規劃退休金，但政府的退休金波動小、報酬不高。

個人都建議把勞退績效預估在3％就好，而有些勞工看到這樣的績效認為真的太低，更傾向拿自提的預算自己做投資，這也代表必須自己負擔投資風險。

如果投資的股票或基金表現不如預期，或是快到退休的經濟狀況不如預期，可能還需要承擔更多不同情況的風險，因此，如果不願意承擔太多的風險，或是對於投資市場沒有足夠的了解。

那麼選擇自提讓政府代為管理退休金，可能是在準備退休金比較穩定的選擇。

但選擇自提也有兩個需要考慮的缺點：

1.勞退和歷史大盤市場年畫報酬率相比，勞退的收益比大概只有一半甚至更低。 2.不管是雇主提撥還是自提勞退的錢，就是綁定到60歲或失能、死亡才能領，完全依靠勞保勞退規劃財務，往往無法抗衡人生會遇到的各種風險。

3.退休金收入

如果計算自提後預估的退休金收入，發現根本無法滿足退休生活需求，只靠提撥勞退來準備退休金，可能就不會是一個適合的準備方式。

另外，勞退專戶本身有保證收益機制，很多人誤以為只要虧損就有保證收益，事實上保證收益是在請領時才結算。

簡單說，請領時結算勞退專戶的金額少於本金從頭到尾都配置定存的效益，保證收益才會啟動它的保護機制功能，讓這筆錢至少等於放到定存的效益。

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