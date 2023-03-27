ESG企業／機師收到燃油效率報告 公司以他們名義捐款給慈善機構

燃油效率報告

從2014年2月到9月，我們傳送三種不同的報告給三組維珍航空機師。第一組收到的是他們上個月的燃油效率報告。

第二組也收到同樣的燃油效率報告，但增加一則訊息，鼓勵他們依照我們為他們設計的燃油節省辦法來達成個人目標。

第三組和第二組收到同樣的報告和鼓勵，還告知若是達成目標，公司將用他們的名義進行小額捐款，捐給他們指定的慈善機構（這是所謂「有利於社會的誘因」）。

至於第四組控制組則只收到一封信，告訴他們公司將測量每位機師使用燃油的情況。在這個研究計畫進行的7個月裡，機師和往常一樣在世界各地飛行，只是每個月都會收到我們的報告，像是耳邊出現一個小小的聲音。

公司減碳不會處罰員工

這次在維珍航空的現場實驗並沒有像我們在多明尼加那樣，公開威脅人民，不繳稅的話可能會為了這件事丟臉，危及自己的社會地位。我們寄給機師的信，沒有一封威脅說要公開他們燃油數據，或是他們的年收入或績效評估可能受到影響。

(本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》) 我們希望這個實驗能有潛移默化的效果，讓機師明白公司正在內部建立減碳目標的規範，但在實行目標的同時，不會讓他們受到任何懲罰，如燃油效率不佳者會被減薪或績效扣分。

儘管他們的個人選擇不會帶來任何負面影響，機師知道公司高層主管（以及我們這些經濟學家）會看燃油效率相關報告。換句話說，機師決定怎麼做之後，效果會在整個組織中發酵，再回饋給機師。由於公司組織本來就是一種社群結構，如果有人不遵守新的規範，自然隱約會有一點社會損失之感。

機師收到報告後願意更省油

結果，我們發現機師收到報告後願意採取更省油的做法，不是怕在同事面前難堪，而是他們希望自我形象符合致力於減碳的社會期待（或是公司規範）。我們的計畫是否能擴大影響到全公司335位機師、約40,000個航班、超過10萬個機師的決定？由於人類在建構自我形象時，神經網絡會做出精細的調校，我們對這個減碳計畫的規模化很有信心。

事實證明，我們是對的。在分析數據之後，我們發現三個實驗組的機師全都採取能提高燃油效率的做法。更棒的是，連控制組也都這麼做。控制組的機師知道，儘管他們沒收到任何建議，但也在實驗之中。

霍桑效應-環境的改變

這可能要歸功於霍桑效應（Hawthorne effect），也就是被觀察者知道環境改變了，或是他們知道自己成為被觀察的對象，行為也會跟著改變，以獲得別人的讚賞。（霍桑效應源於1920年代幾位研究人員在西方電器公司的霍桑廠進行的實驗，看燈光照明等因素對工作人員的影響，因以為名。）

在這種情況下，只是知道公司將測量自己的燃油使用量並加入研究數據中，就足以讓控制組的機師改變他們的習慣。在工業心理學中，常用霍桑效應這種技術來提高員工績效。這就是我們在機師身上看到的。

機師覺得有面子

在上述三個實驗組中，從報告得知明確目標也收到鼓勵訊息的人，減碳成效最佳，比只收到報告的人多出28%。似乎機師很在意自己沒達到目標，因此致力於節省燃料，而且覺得有面子，也就是他們的自我形象符合公司的期待和規範。有意思的是，小額捐贈的誘因似乎沒有效果。與收到報告和鼓勵訊息的那一組相較，增加小額捐贈那一組並沒有節省更多的燃料。看來，誘因做法已達到極限。

總的來說，我們估計這次實驗使維珍航空節省7,700噸燃料、約537萬美元的燃油成本，並減少超過21,500公噸的排碳量，這對航空公司和地球來說，都是很高的電壓增益。

此外，還有額外的收穫：調查顯示，機師喜歡這樣的實驗，乃至於79%的人說他們希望有更多這樣的計畫（只有6%的人不喜歡）。最後，與控制組相比，這樣的經驗似乎對機師的工作滿意度產生正面的影響。

（本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》作者：約翰．李斯特 譯者：廖月娟）