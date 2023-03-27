ESG企業／維珍航空提高燃油效率大幅減少碳排放 改變關鍵在機師手裡

2013年，維珍航空想實行一個雄心十足的計畫，因此與我的同事葛立爾．高斯聶爾（Greer Gosnell）及麥特卡夫接洽。他們想要透過提高燃油效率來大幅減少碳排放。

顯然，若能實現這個目標，不但對環境有利，也能為公司省下很多的錢。唯一的問題是，要怎麼做？

維珍航空知道，提高燃油效率的關鍵主要是在機師手裡。機師做的很多小決定都會以不同的方式影響油耗。例如，起飛前，機師計畫載油量時，會把飛機重量和起飛後的天氣狀況納入考量。

升空後，他們選擇的飛行高度及向飛航管制塔台申請的捷徑，還有襟翼的設定等種種有關空氣動力學的決定，都會影響燃料消耗的多寡。在降落時， (本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》) 他們也可以關閉至少一個引擎滑行到登機口，但這不是必要的。

由於機師最終握有這些事情的決定權，關於燃油的使用，航空公司通常會鼓勵他們採行某種做法，但不會強制非這麼做不可。然而，維珍航空發現溫和引導機師朝減少碳排的方向去做可能帶來很多好處。挑戰在於，如何調整機師長久以來的習慣。

這就是我和同事大展身手的時候。我們有個構想，認為可以利用社會規範來做，然而不像多明尼加共和國納稅實驗那樣公開。再說，維珍航空向來以快樂的工作文化聞名於世，我們可不想讓這家公司的氣氛變得不愉快。

航空公司的機師是經過嚴格訓練才能坐進駕駛艙。為了在這一行出類拔萃，他們投注相當大的心力。

因此，至少從理論上來看，我們的研究群體傾向對自己的工作感到自豪。他們或許想為地球環境盡一份責任，至少願意幫雇主省錢；他們和多明尼加那些逃稅的人不同，不會從不良行為（在這種情況下，也就是浪費燃油）獲利。

然而，他們可能有意無意不願修正既有的操作方式。因此，我們設計的策略不依賴懲罰或個人獎勵。關鍵是簡單的蒐集資訊，然後私下傳給他們參考。我們希望這個小小的舉動能發揮社會誘因的功能。

（本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》作者：約翰．李斯特 譯者：廖月娟）