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遺產過了十幾年都繼承不了！因大伯嫌不夠 律師提「3種解決方式」

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遺產過了十幾年都繼承不了…因大伯嫌不夠！ 律師提「3種解決方式」

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
新台幣示意圖。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影

遺產十多年無法繼承 解決方式3選1

網友在網上分享爺爺過世十餘年，遺產問題一直沒解決，只因大伯嫌不夠，原本決定大伯家拿四間小房子，網友一家拿大房子，去戶政事務所蓋章時大伯又後悔，讓網友哀嘆「到底要拖到第幾代」……（新聞連結

人生有多少個10年？10多年過去遺產還沒分配好？划算嗎？

在這新聞中的大伯，或許有他自己的想法，認為自己是長子應該拿最多，但在法律上其實繼承人是平等的，沒有規定長子拿最多。兄弟姊妹間意見沒有交集，大伯才會在最後一刻又反悔。

不想用法律拖了10多年，無奈，最後還是要正式面對，何不早一點「正式」處理？

方式3選1有：

1.千金難買早知道：爺爺生前有立遺囑，明確說怎麼分，要分的人就不得有異議，即便爺爺立遺囑說大房子給網友一家，大伯也不可以再爭論。

2.千金買專家的建議：運用調解，找專業律師幫助，好好坐下來提出自己的需求想法，彼此溝通達成共識，並簽下協議。

3.到法院領千金：上法庭提出分割遺產訴訟，由法官公平處理，結局可能是全部平分，房產可能被賣掉分割，分配方式可能不如預期。

身為父母，能做的就是立遺囑（做好財產規劃），誰也不想看到日後自己的子女，為了遺產兄弟鬩牆，子女不管大的小的都是自己的心頭肉，希望他們即便不和也不要反目成仇，父母能再為他們做的最後一件事就是保障他們的情份。

面對手足，如果你自己不想給對方多一點？那你怎麼會期待別人會給你多一點呢？

只要換一個角度：如果肯讓對方多拿那是他的氣度、寬容與愛，彼此相讓，互相和解，就是彼此相愛了。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 其他繼承人 立遺囑 財產 父母 兄弟 爺爺

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