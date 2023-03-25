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遺產稅不按時處理會怎樣？律師「恐多花錢」：可能有三大損失

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。圖／ingimage
新台幣示意圖。圖／ingimage

一對姐妹花在父親過世後，繼承了父親4263萬多的遺產，但因為沒有按時繳納，166萬的遺產稅加上滯納金變成183萬多元，而執行署在變賣父親股票時，剛好是股價低點，造成姐妹損失…。（新聞連結

第一大損失：需要額外多繳滯納金與利息

在收到核定納稅通知書後，能在期限的兩個月內繳清是最好的，否則超過每3天就會被加徵應納稅額1％的滯納金，如果超過30天仍沒繳納，就會被移至執行署強制執行，將錢財掌握在自己手中比由他人來處理會更符合自己的期待、想法，避免造成不符合自己期待的結果。

此外，滯納期限一滿就不止原本稅款和滯納金，還會按日加利息，越晚繳稅，要付的錢就越多。

第二大損失：遺產稅過於龐大，國家也不會自動幫你抵稅

若是遺產稅額若超過30萬元以上，身上沒那麼多現金不能一次繳納時，就可以在「繳納期限」內，向國稅局申請分18期以內繳納，或是申請實物抵繳，新聞中的姐妹就可以按時申請，用遺產中的股票來抵繳，但因為股價有變動性，要比較「申請抵繳當天的收盤價」與「父親死亡日的收盤價」之高低情形而定，抵繳也有它的學問及規則：

1.「申請抵繳當天的收盤價」大於「父親死亡日的收盤價」：等於賤賣股票

若繳稅時股價上漲，可以全額用股票抵繳，但姐妹也可以選擇設法籌措現金繳稅，保留價值較高的股票。

2.「申請抵繳當天的收盤價」小於「父親死亡日的收盤價」：還要另外找錢

若父親死亡日收盤價較高，雖然等到抵繳時股票下跌了，仍然可以依照較高的價格抵繳，但是會計算股票占全部遺產的比例，以這個比例乘以應納稅額得出的金額才可以抵繳遺產稅。

第三大損失：當被強制執行時，還要支出強制執行的必要費用

新聞中的姐妹，因為一直沒去繳納遺產稅，於是被執行署強制執行，此時就連「實物抵繳」的機會都沒有了，強制執行是看拍賣的金額，正好在股價下跌時賣出，則變價就更少，損失就會比實物抵繳更大。

不按時處理遺產稅，損失：

1.滯納金

2.利息

3.強制執行必要費用

繳納遺產稅還是要儘早處理，不然被移送行政強制執行，就難免在執行中因為財產的市價無法預期的變化，造成變賣或拍賣的價格不符預期而損失。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產稅 利息 財產 滯納金 股票

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