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信用卡不用就剪…最短過半年「好處」賺更多！ 聯徵：對評分不會產生嚴重影響

聯合新聞網／ 純純存股
信用卡示意圖。(美聯社)
信用卡示意圖。(美聯社)

Hi，大家好！我是純純，最近市場慘慘der，大家還好嗎？不知道月底結算淨資產的時候會不會比上個月低。

今天來教大家怎麼剪卡賺更多，若你身上有不會用的信用卡，可以把它剪掉（要剪掉該銀行向下所有的卡），等6個月至1年後身分即再成為該銀行的新戶，屆時若該銀行有不錯的信用卡，申辦後即享有「新戶禮」

純純去年剪了國泰信用卡（因為當時沒什麼好康的優惠），年初申辦Cube卡刷得很開心，上個月突然送了我500點小樹點，查了之後才發現我是新戶。

純純提醒 剪卡前還是要注意：

1.確認有無分期未繳清

2.確認有無剩餘紅利 / 電子票證餘額

3.確認是否有溢繳款

4.剪卡前移轉自動扣繳設定

5.取消綁定第三方支付平台

至於剪卡會影響個人信用評分嗎？

根據聯徵網站QA

信用長度類資料為聯徵中心信用評分參考的面向之一，故將信用卡剪卡可能讓信用長度因此減短，進而導致信用評分因此降低；但信用長度類資料配分比重相對較少，故剪卡對評分應不至於產生嚴重之影響。

建議保留目前使用最久的信用卡，可讓信用歷史長度維持在一定之水準

提醒大家，剪卡前還是要多方評估噢，純純愛大家，一起達到財富自由！

◎本文內容已獲 純純存股丨投資理財x 存股 x 被動收入 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

信用卡

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遺產的概念，是指繼承發生時（即死亡），被繼承人名下／甚至非名下但實際上屬於被繼承人所有財產，都包括在內，遺產範圍比婚後財產的概念大很多，所以不能將剩餘財產差額分配，直接套用在遺產分配的概念，直接拿一半，會侵害其他繼承人的權利。

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