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信用卡不用就剪…最短過半年「好處」賺更多！ 聯徵：對評分不會產生嚴重影響
Hi，大家好！我是純純，最近市場慘慘der，大家還好嗎？不知道月底結算淨資產的時候會不會比上個月低。
今天來教大家怎麼剪卡賺更多，若你身上有不會用的信用卡，可以把它剪掉（要剪掉該銀行向下所有的卡），等6個月至1年後身分即再成為該銀行的新戶，屆時若該銀行有不錯的信用卡，申辦後即享有「新戶禮」。
純純去年剪了國泰信用卡（因為當時沒什麼好康的優惠），年初申辦Cube卡刷得很開心，上個月突然送了我500點小樹點，查了之後才發現我是新戶。
純純提醒 剪卡前還是要注意：
1.確認有無分期未繳清
2.確認有無剩餘紅利 / 電子票證餘額
3.確認是否有溢繳款
4.剪卡前移轉自動扣繳設定
5.取消綁定第三方支付平台
至於剪卡會影響個人信用評分嗎？
根據聯徵網站QA
信用長度類資料為聯徵中心信用評分參考的面向之一，故將信用卡剪卡可能讓信用長度因此減短，進而導致信用評分因此降低；但信用長度類資料配分比重相對較少，故剪卡對評分應不至於產生嚴重之影響。
建議保留目前使用最久的信用卡，可讓信用歷史長度維持在一定之水準。
提醒大家，剪卡前還是要多方評估噢，純純愛大家，一起達到財富自由！
◎本文內容已獲 純純存股丨投資理財x 存股 x 被動收入 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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