遺產配偶可先拿50％後…才分其他繼承人？ 律師提「四迷思」：非婚後財產

【撰文・陳建至 律師】

資深藝人顧寶明於2022年3月離世，但近日爆出他的女兒及第3任妻子因為遺產爭議鬧上法院。據《鏡週刊》報導，顧寶明去世後，女兒清查遺產，發現繼母在父親死後10天，將他名下價值逾1千萬元的存款、股票和外幣陸續轉進自己個人帳戶，宣稱因為財產是夫妻共有。但法律是這樣規定的嗎？這裡需要先釐清一個觀念，什麼是剩餘財產分配請求權？和遺產分配的關係又是什麼？

一、什麼是剩餘財產分配請求權？

夫妻結婚時，如果對於財產制度沒有特別規劃或向法院登記，則一律適用法定財產制，區分婚前與婚後財產，以結婚登記時點來做切割。依民法第1030條之1規定，夫妻法定財產制關係消滅時（常見的就是離婚或是一方死亡），夫或妻現存之「婚後財產」，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。

簡單來說，就是婚後財產多的人，要把差額的一半分配給對方，舉例，夫的婚後財產是2000萬元，妻的婚後財產是1500萬元，差額為500萬元，在離婚的情況下，妻可向夫請求給付差額的一半即250萬元。

所以，當配偶一方死亡，夫妻法定財產制關係消滅，其生存配偶得依民法第1030條之1規定，行使剩餘財產差額分配請求權，也就是這一項規定，讓很多人誤以為配偶可以直接拿一半的遺產，但這樣的想法其實不正確。

二、遺產不等於婚後財產

婚後財產是相對於婚前財產而來的概念，以結婚時點區分，目的在於剩餘財產差額分配請求權的計算，但遺產的概念，是指繼承發生時（即死亡），被繼承人名下／甚至非名下但實際上屬於被繼承人所有財產，都包括在內，遺產範圍比婚後財產的概念大很多，所以不能將剩餘財產差額分配，直接套用在遺產分配的概念，直接拿一半，會侵害其他繼承人的權利。

三、繼承發生時 同時啟動剩餘財產分配

配偶一方死亡，夫妻法定財產制關係消滅，生存配偶得行使剩餘財產差額分配請求權，在此同時發生了繼承，這樣在分配上應該如何處理？因為剩餘財產分配，對於被繼承人來說是一種債務，由繼承人共同承擔，要先解決剩餘財產分配的問題，才能正確計算出遺產總額。

但在一般的狀況，生存配偶不會先行主張剩餘財產差額分配請求權，可能是沒有這樣的觀念，或是沒有「誘因」去做，認為縱使主張剩餘財產分配，日後一樣還是留給子女，何必多走一道程序呢？這是多數人的想法。那麼，會去主張剩餘財產分配的誘因是什麼？常見的有以下兩種情形：

1、降低遺產總額，減少遺產稅金

遺產稅計算，除了可先扣除免稅額1,333萬元外，就剩下的遺產淨值5,000萬元以下者，課徵10％；超過5,000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5,000萬元部分之15％；超過1億元者，課徵1,250萬元，加超過1億元部分之20％。

如果過世配偶遺留的財產較多，請求剩餘財產分配就是一種可以降低遺產總額的方法，由生存配偶主張分配後減少遺產總額，進而降低遺產稅，這是實務上很常見且合法的節稅方法之一。

2、再婚配偶與前任子女之衝突

阿慶與第一任妻子育有一子，但因中年喪妻，再婚已有20年，並育有一女，阿慶不幸在一場車禍中離開，留有遺產2400萬元，其中包括婚後財產1800萬元，我們可以看看此時主張剩餘財產分配，有什麼不一樣的地方？

(1)不主張剩餘財產分配，直接按應繼分比例分配：

因為現任妻子不主張剩餘財產分配，所以直接分配遺產，配偶與子女同為繼承人，則遺產應平均分配，不論是前妻所生或是現任妻子所生之子女，權利均相同。所以阿慶遺留遺產2400萬元，現任妻子與二名子女，均可分配到800萬元的價值（2400萬元÷3人）。

(2)先主張剩餘財產分配，再按應繼分比例分配

假設現任妻子是家庭主婦，婚後財產為零，阿慶婚後財產1800萬元，現任妻子即可以主張分配900萬元（(1800萬-0)÷2 ，即差額的一半），此時阿慶的遺產淨值降低為1500萬元，也降低應繳納的遺產稅額。遺產再平均分配給現任妻子與二名子女，每人均可分配到500萬元的價值。

總結來看，現任妻子共取得1400萬元(900萬元+500萬元)，二名子女各分配500萬元。與第一個方案相比，有不小落差，明顯會對現任妻子產生主張剩餘財產分配的誘因。

四、遺產未能全體繼承人同意 不能任意處分

因此，一般人夫妻財產共有，或配偶可以拿一半遺產的觀念，以致於在另一半過世時任意處分其名下財產（常見的就是提領現金、變賣股票後匯出款項等等）其實是不正確的想法，因為遺產在尚未達成協議如何分配時，是屬於全體繼承人共有的狀態，一旦有任意處分的情形，恐怕因此產生糾紛而惹出爭議，因此，建議在繼承發生時，繼承人們應該共同諮詢律師尋求正確法律資訊，共同針對遺產討論出適當分配方案。

如果您是更有遠見的人，那就更應該超前部署，透過預立遺囑來防範繼承人無法達成分配共識衍生糾紛的風險，留下資產而非留下爭吵，才是遺愛。

作者：陳建至律師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：遺產配偶可以先拿？小心因此惹上官司