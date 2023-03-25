8年主任沒升官…跳槽僅1年就升總監！職場啟示：猛虎在豬圈久待也變成豬

阿樺在前廣告公司任職時表現平平，8年前晉升專案主任之後，從此未再有任何升遷。他常自嘲是「萬年專案主任」。這份工作對他來說，也算信手捻來，却少見佳作，說白了就是食之無味、棄之可惜。

阿樺常捫心自問：「難道人生就是這樣了嗎？」明明自己非常努力，卻總是像一塊頑石，不論怎麼琢，就是琢磨不出一塊玉來。

「反正再差也只是這樣了！與其如此不得志的做到退休，不如再跟他賭一把。」年屆40的阿樺去年大膽地跳槽到另一家廣告公司。

轉職之後出乎意外地，阿樺在新公司做了好幾個轟動業界的大案子。其中，有個新品上市發表，因為議題包裝得宜，新品上市的新聞居然上了一向以政治、財經新聞掛帥的媒體頭版，久居網路熱搜排行榜。輿論熱度也反應在銷售上，讓客戶的業績開了個大紅盤。

在前公司時，阿樺帶的小組參與客戶比稿拿到案子的機率約莫是2成，總是被同儕訕笑是「屢戰屢敗組」，靠的是執行其他組別比稿比贏的案子支撐業績。

到了新公司之後，情況180度翻轉，阿樺的團隊嬴得比稿的勝率高達8成。甚至也打敗前公司業務總監，也是阿樺前頂頭上司帶領的團隊，拿下第一大家庭消費品的年度大案。扶不起的阿斗，頓時翻身成為廣告行銷圈的紅人。

「厚！以前做我公司案子時，怎麼不見你這麼有才？」好久不見的朋友，當然是要消遣他二句。

説實話，我先前只覺得阿樺做事算是牢靠，從不覺得他策略思考跟議題包裝有過人之處，但眼前的他卻一連做了好幾個讓我拍案叫絕的好案子。「你給我從實招來。説！你以前是不是都在打混，到新公司才全力以赴、認真工作？」

為了阻止我連續的揶揄，阿樺趕緊解釋：「其實我覺得我先前也非常努力、用功耶，只是不知道為什麼腦子裡總沒有太多火花，想出來、做出來的案子也普普通通。不過，這情況到了現在的公司之後，開始有大大不同。」

「難道真的是風水的關係？」不然，同樣一個人、同樣的聰明才智，怎麼可能換了工作前後表現差那麼多！

「應該是氣場不一樣吧！」阿樺帶著靦腆、不好意思的笑容，我一時沒聽出他的言下之意。

「是有特別看風水？」

看到我越扯越遠，阿樺這才坦誠以告：「厚！不是啦，是人的關係。人不同了，氣場也就不一樣了。」

原來，阿樺新公司的同事，不論是業務、策略、還是創意，每個部門的人才都非常傑出，具有高度的學養與實務經驗，總能一眼看出阿樺企劃𥚃的未盡之處。當阿樺腸枯思竭時，經過同儕間的腦力激盪與交流，不時讓陷入江郎才盡的阿樺靈光一閃，又有了源源不絕的想法。

「不瞞你說，我⋯也覺得自己比以前有才了！」

阿樺的轉變，是一個典型遇到神隊友神助攻的案例。與能力強的夥伴共事，耳濡目染久了，本來就很努力的阿樺，骨子力的潛力獲得更多開發，能力一日比一日出色了。

阿樺這次的比稿一舉打敗一向看不起他的前公司前主管所帶領的團隊，拿到家庭消費品笫一品牌的戰功，讓新公司的總經理深深覺得挖到瑰寶了，提拔阿樺為業務總監。阿樺在前公司8年都難以望其項背的位置，在新公司一年不到就獲得，跟前頂頭上司同等位階、平起平坐。

在職場上，雖然説是師傅領進門，修行看個人，但是環境與夥伴的影響也攸關重大。幾乎所有的工作都是團隊合作的結果，有時候你交出來的成績是什麼，跟你個人表現息息相關，你跟什麼樣的人一起奮鬥，也扮演著很重要的關鍵。

與傑出的人合作，不論是夥伴或主管，對方一眼便能看出不夠完善的企劃，並且提供精闢的論點，刺激、發掘、引導你表現出最好的一面，久而久之你也會越來越傑出。反之，道理亦同。這也是為什麼豬隊友身邊多是豬隊友，而神隊友也多半是神隊友相伴。

一、豬圈待久了，猛虎也會沾染豬氣息

當工作環境充斥著豬隊友，就必定充斥著負面影響。長久下來，難保自己不知不覺也成了豬團隊的一員。

孔老夫子在論語說過：「無友不如己者」，就是鼓勵大家要多與傑出的人相處。畢竟，見賢思齊，才能讓自己更傑出。有機會與更優秀的人才共事，就要把握住脫隊轉職的契機！

二、看不到你潛能，把你當豬豢養的公司，不必要久待

天生我才，每個人皆有自己的特長與潛能，如果你的才能在這家公司並不被重視，抑或長官們看不到你的才，把你當庸才，而這些長官們三五年內又無異動的可能，基本上，此地不宜久留，久留也熬不出什麼名堂來。找個識你才、惜你才、重用你才的地方，才可以有更多的機會，把自己琢磨成發光發亮的美玉。

在前公司，阿樺是個扶不起的萬年專案主任。在新公司，阿樺是比稿勝率高達8成的廣告戰神。同一個人，同樣的學識涵養，同樣的經驗值，遇到不同工作夥伴，擦出的火花卻天差地。可見工作場域中，隊長（主管）、隊友（同事）有多重要。

如果你覺得自己真有才卻懷才不遇，那有可能是碰上豬隊友或豬隊長了。

孟母為了孩子好，都不嫌麻煩地三遷了，你也值為自己尋求好的良木而棲。

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