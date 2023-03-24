這個村子發現金每戶3萬、超越當地GDP 15%以上 周邊商家生意爆棚

在肯亞貧鄉發現金

2014年，有一群受矚目的經濟學家，包括丹尼斯．艾格（Dennis Egger）、約翰尼斯．豪斯霍佛（Johannes Haushofer）、愛德華． 米格爾（Edward Miguel）、保羅． 尼浩斯（Paul Niehaus）與麥可．沃克（Michael W. Walker）等人，想要回答這些問題，因此在肯亞貧鄉進行現場實驗。

他們在維多利亞湖（Lake Victoria）附近夏亞地區（Siaya）的653個村子，以隨機的方式提供每個茅屋人家1,000美元（約30,615元新台幣），總計約1萬戶。沒錯，這個計畫耗費1,000萬美元！(約新台幣3.06億元)正如研究人員所言：「在這個計畫高峰期的12個月裡，我們給予的現金約相當於當地GDP的15%以上。」

通膨沒有飆升

在計畫實行的兩年半中，他們蒐集各種經濟數據，沒發現負面外溢效應的證據，例如他們擔心的通膨率並未飆升，反而看到一些正面的外溢效應。

(本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》) 他們發現資金挹注使消費顯著增加，不只是收到錢的家庭（這是可預見的）消費增加，甚至未參與實驗的家庭也是。

發現金經濟表現更好

當然，接受現金補助者消費增加，當地商家因此獲得更多利潤，商家生意好又能在當地雇用更多人員，結果就是商家與其雇用的人員都有更多的錢可以使用。像這樣大量現金挹注到經濟，創造出水漲船高的結果，提升整體的經濟表現，即使沒有收到現金補助的家庭也可能從當地的經濟好轉受益，這就是一般均衡外溢效應使然。

在商業世界，你可把「顛覆」這個流行語看作是描述一般均衡外溢效應的另一種說法。這個數位時代已帶來好幾波的顛覆，而且日後必然還有一波又一波。快速的創新步伐就像地震一樣破壞平衡，使很多公司，甚至整個產業漸漸被歷史遺忘，如旅行社、紙本雜誌等。然而，不管如何，商業環境就像任何渴望平衡的系統，會繼續自我調整，於是新的公司和產業也會不斷冒出來，取代消失的公司和產品。

想不到的效應

從總體的角度來看，外溢效應可以成為頭條新聞。工廠創造就業機會，但也帶來汙染，危害附近社區居民的健康，類似的例子不知道有多少？或者新興建好的高速公路為城市交通基礎建設帶來福音，然而同時也帶來噪音和空氣汙染，致使鄰近住宅房價下跌。這種例子多不勝數，也就是經濟學家所謂的外部性（externalities），這種有意圖的行動引發意想不到的效應，影響範圍很大而且非常普遍。

在規模化之後，這些意想不到的效應可能在全球產生漣漪，但重要的是要記住：龐大的個人選擇網達到臨界質量後，外溢效應就是從這裡冒出來的。如果要設計並維持一個可規模化的事業，就必須好好了解這種情況是如何在總體的層面發生。但是，只從總體的層面來看也會有問題。

在比較個體的層面上，外溢效應也可能產生同樣大的影響，儘管顯現方式是間接的，甚至無法被察覺出來。我第一次推動公益計畫，也就是為我們在伊利諾州的少年棒球隊佛洛斯摩火鳥隊（Flossmoor Firebirds）募款，就親身體會到這一點。

（本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》作者：約翰．李斯特 譯者：廖月娟）