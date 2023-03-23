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大二學生半數都決定將主修改為經濟學 進入職場後薪資全下降

聯合新聞網／ 天下文化出版
某一年，大二學生中有半數都決定將主修改為經濟學。幾年後，他們進入職場時會出現什麼情況？ 示意圖／ingimage
某一年，大二學生中有半數都決定將主修改為經濟學。幾年後，他們進入職場時會出現什麼情況？ 示意圖／ingimage

伴隨規模化而生的外溢效應

外溢效應屬於一個更大的類別，也就是所謂的非意圖後果定律（law of unintended consequences）。這個道理不言自明：有時，我們已經計畫好會有什麼結果才採取行動，結果卻讓人始料未及。

正如奈德的汽車安全改革和監管運動，就算這樣的行動立意良善，你期待達成某種結果，並不代表不會產生其他結果。這種現象在規模化之後通常會變得格外明顯。

(本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》)
(本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》)
外溢效應可能會為規模化帶來危險，也就是經濟學家所說的一般均衡效應（general equilibrium effect）。所謂的一般均衡效應是指整個市場或系統的變化，而這樣的變化在規模小的時候不會顯現出來。

供需的自我調節

在經濟學，一般均衡效應指的是供需關係的自我調節。這種關係是隨著市場發展形成的。廣泛來說，這意味某個領域的系統平衡遭到破壞，系統會在其他領域自我調節，直到恢復平衡。也就是牽一髮而動全身。

這種例子在就業市場很常見。比方說，某一年，大二學生中有半數都決定將主修改為經濟學。幾年後，他們進入職場時會出現什麼情況？假設雇主對經濟學主修者的需求沒有突然激增，大量的經濟系畢業生湧入市場（供給增加）將導致薪資下降，這就是電壓遽降。

然而，如果我進行實驗，隨機選擇100名大二學生，強迫其中一半的人把主修改為經濟學，再來看看他們畢業後第一份工作的收入。這些新增的經濟系畢業生收入應該不會受到影響，因為區區50個學生並不會破壞整體就業市場的平衡。

創新也可能帶來負面

這就是問題所在：我們從實驗得到的答案是源於小規模的實驗，不是大型活動，因此不必然適用於每一個人，甚至是半數大二學生。然而，從現實來看，這正是我們在規模化之前想要知道的事，特別是在政策領域：在每個人都在改變、任何事情和每一件事都可能改變的世界裡，我的構想會帶來什麼樣的整體影響？你不能把構想放在培養皿中。即使是創新，也可能帶來與目的相悖的負面結果，然而這樣的結果，只有在規模化之後才會顯現。

大規模的就業培訓計畫也有類似的結果。這樣的計畫目的是在提供更多機會給求職者。理論上似乎很好，但在現實中，愈多人成為專業技術人士，高薪工作的競爭就愈激烈。這種競爭有可能會拉低所有專業技術人士的薪資，使就業計畫出現問題，減少吸引力，至少在規模化之後變得有利也有弊。一般均衡效應再次顛覆人們的預期。

（本文出自《規模化效應：從A到A+，讓好創意擴大影響力》作者：約翰．李斯特 譯者：廖月娟）

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