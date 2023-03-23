勞保加職業工會能「少繳多領」！ 達人曝光方法：用最低費用卻領天花板級距

如果你是自營商或無一定自主工作者，職業工會是幫你規畫退休金的存在，這個強大的組織竟然能做到繳少領多？

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享，有人原本只領不到一百萬老年給付，或是原本預估月領少得可憐的自營商，只要距離真正領錢還有足夠的時間，這段時間做好調整，給付提高快一倍；甚至有一些萬年凍漲的企業員工，也運用這個資源讓勞保給付領到更多。

有些勞工已經知道這個方法且正在運用，有些人則不希望這個方法被公開分享，因為這方法因為不在正式的法條裡。

以下為影音內容：

職業工會的基本規則

不論你是自行在家創業、接發包工作還是擺個攤、開個小店、賣小吃，或是你本身就是接訂單的機車外送員，還是接送乘客的計程車司機...等工作；只要有實際在從事勞動工作賺收入，且不是隸屬任何一間企業的員工，幾乎都能加入相關行業的職業工會。

大部份的人加入公會幾乎是為了保障，也就是退休前的保障和勞保老年給付，工會加勞保一定要注意的一點，就是職業工會必須對應「實際工作」。

因為有人詢問無業者能不能加入職業工會，或是企業員工能不能在工會加入勞保？如果與實際工作不符可能被取消資格，那也就代表可能所有規劃都會做白工。

任何政府管理的相關規則，只要合理，基本上權益都不會受損，像是企業員工如果也有兼職其他收入，這些收入又等同自營商或無一定雇主，本身也能有條件的符合加入工會資格；只是要稍微再多花一點心思規畫而已，要讓這件事情「合理」也是一門專業。

重點一、設定完成目標

簡單說，就是訂出要怎麼領錢，年金、一次金還是一次請領老年給付。

要「60歲以後領年金」、或「年資太少只能60歲一次金」，還是「符合2008年以前有加過勞保，想在60歲以前領一次請領老年給付」，規劃前一定要先弄清楚自己需要的是什麼？

重點是算目標，不是鑽在數字裡面，如果只單純算要怎麼才能領到最多錢，答案就是活得越老越久，領年金領最多，但壽命難以預測，所以要設定目標。

重點二、設定提高級距時機

到職業工會投保有一個不成文的規定，那就是在加入工會勞健保滿一年之後，每年可提出調整投保級距最高15％，以目前基本工資每年調15％來算，最快在投保的第六年就能提高到最高。

如果預計在50歲時年資滿25年，也想要在50歲一次請領老年給付，只要在41歲起每年有調高級距，大概47歲就可以調高到最高級距，最後3年維持最高級距就能領到最多（一次請領天花板）。

如果要請領年金的話也可以這樣回推：

年金採計投保期間最高60個月薪資

想在60歲領到年金的天花板，最晚只要在49歲起，開始逐年調高，最快調整到55歲，就能告最高級距，最後5年維持最高級距就能領天花板。

用這樣的方式跟只投保基本工資對比，領到個老年給付額度就會差將近2倍。

而無法提高級距的企業勞工，其實也可以用這個方式提高投保級距，不過要注意公司加工會同時投保，老年給付只會計入高的投保紀錄，並不會合併計算，執行前務必要注意。

重點三、節省勞健保預算

上述提到工會有逐年調高級距的方式，但這方式其實不在勞保規則裡，事實上正規方式需要提出相對證明，也就是「工作收入」必須要符合，而工會並不是只能「逐年」調整勞保級距；如果本身能證明足夠高的收入，那就可以不用慢慢等那6年逐年調高，那就可以不用等那6年（每年15％）逐年調高。

其餘投保時間，投保最低都沒關係，相對的就能省下調高期間的遞增保費。甚至一次申請就可以提高到最高的級距。

重點四、結合本業資源

舉例，小明是配合平台的外送員，外送員本身不算平台的企業員工，而是承攬制，也就是所謂的接案工作。

對此小明選擇加入外送員工會職業投保，且小明很努力每個月都有拿到5萬元的酬勞，基本上就可以拿外送收入證明，請工會幫忙申請提高自己的投保級距。

也因為本身收入已經超過最高級距，這樣他就可以不受每年15％的限制，有機會有一次調高到最高投保級距，接著只要維持採計的平均薪資就好。

年金和一次金是採最高60個月的平均 一次請領是採最後3年的投保級距平均

結論

投保級距調整的這個方法，對於領薪水的企業員工來看很不公平，尤其是投保級距永遠都拉不高的族群。

所以這方法哪天會被改掉不知道，但如果本身自己有相對應的足額收入，只要拿得出證明就不怕規則被改掉。

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