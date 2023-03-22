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「大伯嫌不夠」她怨分遺產麻煩 網見1細節喊別拖：堂哥更難搞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示外公已過世十幾年，分遺產一事卻仍喬不攏。示意圖／ingimage
一名網友表示外公已過世十幾年，分遺產一事卻仍喬不攏。示意圖／ingimage

在沒有遺囑的情況下，遺產的分配不免會引起家族成員間的紛爭。有女網友近日便表示外公已過世十幾年，遺產分配卻始終喬不攏，原以為這次可以順利解決，不料，要到戶政事務所蓋章時，大伯卻突然後悔，讓原PO哀嘆「到底要拖到第幾代啊」。

一名女網友在PTT發文，表示外公過世已經是十幾年前的事，但遺產吵到現在都還沒解決。原PO接著解釋家族的狀況，「我大伯是長子，兒子又是長孫，所以理所當然地要求要大份的」。原PO並說，協商之後大伯可以拿到最好的，其他人則分剩下的，「後來大伯嫌分不夠，這件事就擱置」。

原PO接續指出，遺產直到現在才開始處理，然而和先前不同，「已經從當初我大伯要求的分大份，變成每人平均五分之一了」，她並說「後來決議大伯、我爸拿不動產，其他姐妹拿等值現金」。

沒想到要到戶政事務所蓋章時，原PO的大伯覺得吃虧，「因為他最想要的大房子最後是我爸拿的，他提出要我爸拿現金補償他」、「我爸當場傻眼，因為四間和一間是等值的」。

原PO因此哀嘆「好不容易要解決的事情又破局了」、「我堂哥都已經生小孩了，這件事到底要拖到第幾代啊」、「過年拜祖先都在內心偷罵阿公阿嬤為什麼遺囑不準備好，兄弟姐妹為了遺產吵這麼多年」。

文章一出，引來許多鄉民提供建議，表示「這種情形一律建議裝死」、「不缺錢就共同持分一路玩到底啊」、「不要管他啊，大不了去訴請法院裁判分割」、「就不要分，活到最後那個全拿」。

也有人說可以平分「通通1/5，土地、房子也可以分割」、「通通賣掉除以5拿現金」。原PO則留言回應「我爸也是這樣說的，要鬧大家一起來，反正我們不靠遺產吃飯，但我大伯家的兒子都沒工作很需要」，並透露堂哥過去的離譜行徑，「第一次分財產的時候，剛好遇上我爸買房子，堂哥半夜還衝回去老家，質問老人家是不是拿現金給我們買」。

對此，網友們紛紛示警，「妳堂哥那邊更難搞」，「上面（留言）說等大伯死，還是要面對堂哥阿」、「原PO堂哥都敢半夜衝去問老人家了，大伯死後怕是也一樣難搞，而且難搞人數還變多」。

遺產 買房

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