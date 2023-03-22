遺產配偶可分到多少？ 律師告訴你財產如何分配、繼承順位怎麼計算

【撰文・智邦法律諮詢網】

正常程序下老婆通常會先分配夫妻財產，之後才跟繼承人一起分遺產。但實務上不見得都是如此，有些情況下老婆可能是無法先分夫妻財產，或是在分遺產時出現一些難解的爭議，這些問題都可能導致財產分配有失公平，因此我們將為您介紹，老公過世時，老婆在分配遺產時可能會遇到的四大問題。

先生過世財產分配怎麼算？

當老公走了，就會啟動兩個與財產有關的程序，首先是夫妻剩餘財產分配請求權，除非夫妻有另外約定其它的財產制度，否則配偶可以優先要求分配夫妻財產，再來跟繼承人分配遺產。

但要注意的是夫妻財產分配，是分配夫妻「婚後財產」差額的一半，不是直接拿對方一半的財產。簡單的說就是夫妻雙方婚後的財產扣掉負債加總起來之後一人拿一半，對方的那一半就是遺產，要拿出來跟繼承人分配。

剩餘財產分配不公平怎麼辦？

有些人在婚姻中，可能反而是老公不務正業，或是總是賭博喝酒揮霍無度，都是靠老婆在獨撐經濟，甚至是幫忙繳房貸，但是房子或僅有的資產卻都是掛名在老公的名下，像這類情況下分配財產一定會有明顯的不公平，但是一般人根本不知道怎麼去爭取這方面權益，如果直接去打官司，很可能因證據不足被駁回，甚至在財產都被瓜分完之後都來不及準備好充足的資料與證據，因此像這類情況建議盡早尋求專業律師協助，避免事後即便成功爭取到權益，也很難再從已分配出去的財產中拿回自己應有的部分。

配偶可以先拿一半遺產，再跟繼承人平分嗎？

除非配偶在婚姻中完全扶持家庭，身上一毛錢都沒有，全部資產都在對方身上，那當先生過世，配偶啟動「剩餘財產分配請求權」時，兩人財產平均之後一人一半，自然就會變成配偶先拿一半的財產，這種情況才會變成配偶先拿一半，在跟繼承人分配財產。

遺產可以給朋友嗎？對方立遺囑剝奪我的遺產怎麼辦？

對方如果立遺囑把遺產給外人，或是獨厚某一人而侵犯到您的繼承權益，建議您先尋求專業律師諮詢了解案情，了解立遺囑的過程是否有重大瑕疵、偽造的可能、或是有侵犯到您的本身的繼承權。

尤其如果牽涉到不動產，計算會更加複雜，很難因為對方是外人，或是對方偏心這樣的理由，就讓法院否定遺囑的效力，做出對您有利的判決，建議還是由專業律師協助您了解案情，比較有機會拿的回財產。

作者：智邦法律諮詢網

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：先生過世後，遺產要怎麼處理？