329青年節大調查／台灣年輕人放棄買房、不婚、不生、遠離各式競爭 「無欲」生活模式啟動

年輕人們，你感到幸福嗎？多數的答案可能是否定的！

根據立法院預算中心最新報告，受到疫情的影響，國內青年失業率居高不下，且在過去的10年裡，絕大多數的青年屬於「低薪族」的現況也未見改變……；另一方面，囿於整體大環境低薪、高房價、通貨膨脹等不利因素影響，時下年輕人其實過得不快樂也不感幸福，進而衍生出放棄買房、不婚、不生、遠離各式競爭等「無欲」生活模式。

根據富達投信發布「青世代幸福大調查」發現，國內青年學子對於整體生活的幸福感受度，滿分為10分、平均僅落在6.5分，只略超過及格邊緣；但是如果從個別面向分別詢問，職場生活幸福感受度平均為6.4分、投資理財幸福度平均為5.3分、環境社會幸福度平均為5分，結果更是差強人意。

針對年輕人不滿足於現況，覺得自己不快樂、不幸福，趁著青年節即將到來的前夕，小花平台特別提醒初入職場的社會新鮮人：手頭雖然不夠寬裕，但是絕對不能沒有做好應有的保障規劃，像是意外險、重大傷病險及癌症險等，以填補大部分疾病、意外發生時所產生的醫療花費。

「穩、早、傳」：預先做好保險規劃以因應突發風險

大家都知道，保險是人們轉嫁風險的重要工具，尤其對於經濟能力有限的民眾來說，光是發生一次意外或是疾病就可能讓人發愁：「醫療費用哪裡來？」因此，更需要透過保單理賠去減輕負擔；以下提出規劃保單時的3字訣「穩、早、傳」建議，提醒初入職場的社會新鮮人趁著自己還年輕時，預先幫自己做好保險規劃，一旦意外事故發生時，才不致被這些突如其來的風險影響。

首先的「穩」，建議剛出初入職場的社會新鮮人先把基本的保障買足，可以從定期險（在固定的期間內給予保障）的方向去規劃，等到有多餘的錢之後，再去考慮兼具財富累積的保險，像是意外險、實支實付型醫療險、癌症險、重大傷病險等，都是不錯的選擇。

另外，針對手頭不甚寬裕的小資上班族，不妨依循保險的「雙十原則」：保險額度不超過家庭收入的10倍或是家庭總保費支出占家庭年收入的10％，依照各人自身需求進行適當的保險規劃，有效控制保費預算、把錢花在刀口上，不需花大錢也能買到保額充足、保障周全的保單。

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其次的「早」，如果想要未來退休有足額的生活費，一定要及早做好退休理財規劃，設定短、中、長期的資產目標，就愈能夠坦然面對人生下半場到來、安心過生活。

根據施羅德全球投資人大調查，自從新冠疫情全球大爆發以來，國內有高達70％的退休族表示會更謹慎地花費退休儲蓄、高於全球的58％及亞洲的63％；此外，還有正在做退休準備的人，在新冠疫情發生後，也有高達72％的退休族希望能存入更多退休金，其中甚至已有85％的退休族已經行動。

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最後的「傳」，需知預先規劃好資產的分配及傳承非常重要，可以透過贈與、繼承或保險來達到傳承財富、節稅目的！

台灣少子化、高齡化情況日益嚴重，不論對於一般中產階級或是極端高薪族群而言，保險扮演的腳色除了可以力抗長壽風險外，更重要的是，打造退休後穩定的現金流，保障退休生活可以長達20至30年、有穩定的收入來源，用以支應未來的退休生活。