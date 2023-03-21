父留下六百坪土地遺產 關係不睦三兄弟想分割利用…最長要等三十年

林彥廷律師

甲年邁的父親上個月過世，遺留有一筆六百坪土地，甲與其母親乙，以及另外兩個兄弟丙、丁對於如何利用該土地有不同的想法。 母親認為這塊土地是祖產，希望三兄弟可以一起利用這塊土地；但甲、丙、丁三人關係不睦，因而希望能各自分別利用這塊土地。試問，：甲、乙、丙、丁可運用法律上的什麼方式，達成自身的目的？

一、共有不動產何時可以請求分割？

按《民法》第823條規定：「I.各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不分割之期限者，不在此限。II.前項約定不分割之期限，不得逾五年；逾五年者，縮短為五年。

(本文出自《遺產與共有不動產分割法律實用手冊》) 但共有之不動產，其契約訂有管理之約定時，約定不分割之期限，不得逾三十年；逾三十年者，縮短為三十年。III.前項情形，如有重大事由，共有人仍得隨時請求分割。」由此可知，原則上共有物得隨時請求分割，但有三個例外：「法令另有規定」、「因物之使用目的不能分割」，以及「契約訂有不分割之期限」，以下詳述之。

法令另有規定：

1.按「繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。」、「公同關係存續中，各公同共有人，不得請求分割其公同共有物。」《民法》第1151條、同法第829條定有明文。

2.復按《土地登記規則》第120條第1項規定：「繼承人為二人以上，部分繼承人因故不能會同其他繼承人共同申請繼承登記時，得由其中一人或數人為全體繼承人之利益，就被繼承人之土地，申請為公同共有之登記。其經繼承人全體同意者，得申請為分別共有之登記。」

3.甲的父親過世後，甲、乙、丙、丁均為繼承人，如果甲、乙、丙、丁無法共同申請繼承登記時，甲、乙、丙、丁任一人均得就甲的父親所遺留的六百坪土地，申請登記為公同共有。此種情形，甲、乙、丙、丁均為公同共有人，依《民法》第829條，不得請求分割該六百坪土地。

因物之使用目的不能分割：

1.按最高法院50年度台上字第970號民事判例謂：「……又民法第823條第1項，所謂因物之使用目的不能分割，係指共有物繼續供他物之用而為其物之利用所不可缺，或為一權利之行使所不可缺者而言，僅因聚族而居之傳統關係，究難認有不能分割之情形存在。」

2.因此，母親乙以這塊土地是祖產為由，希望不要分割並由甲、丙、丁一起利用的想法，依前述最高法院見解，並不符合《民法》第823條所規定「因物之使用目的不能分割」，故不得作為拒絕分割的法律上理由。

契約訂有不分割之期限：

《民法》相當重視不動產是否能夠發揮其效益，因此，雖然容許共有人間訂定不分割共有物的約定，但法律強制該期間不得超過五年，若有超過，應縮短為五年。但若共有人間就共有物已有管理的協議時，因為共有物的用益已能圓滑進行，而不會有共有制度無效率的問題，故此時《民法》放寬約定不分割的期限至三十年。

綜上，母親乙不希望分割甲的父親所遺留的土地，可以透過與甲、丙、丁訂定「分管契約」以及「不分割協議」的方式，將不得分割共有物的期間延長至三十年，如此一來，不但能發揮利用共有物的效率，同時也能兼顧共有人對於共有物的情感連結。至於甲、丙、丁希望分割共有物，則要避免《民法》第823條所列不得分割的事由，例如：辦理繼承登記時，應取得繼承人全體同意，申請登記為分別共有，避免公同共有人不得請求分割公同共有物的情況。

二、什麼人可以提起共有不動產分割訴訟？不動產分割訴訟當事人有哪些人？

依《民法》第823條第1項規定：「各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。……」，因此，只要具有「共有人」的身分，均得提起共有物分割之訴。

按最高法院85年度台上字第905號民事判決謂：「次按分割共有物之訴，須共有人全體參與訴訟，其當事人之適格始無欠缺。如有當事人不適格之情形，法院即不得對之為實體上之裁判。又關於當事人適格與否，為法院應依職權調查之事項，無論訴訟進行至如何之程度，應隨時依職權調查之。」

依前揭最高法院見解可知，分割共有物之訴屬於「固有必要共同訴訟」，共有人全體均須一同為訴訟的當事人，當事人適格始無欠缺，且此為法院職權調查事項。因此，不論各共有人是否有意願成為訴訟當事人，均會當然成為分割共有物訴訟的當事人。

三、綜上可知，若無《民法》第823條所列不得分割的事由，而甲、乙、丙、丁對於「是否分割」、「如何分割」父親所遺留下來的六百坪土地無法達成協議，則任何一個共有人均得向法院提起分割共有物之訴，且因分割共有物之訴的性質，所有的共有人即甲、乙、丙、丁都會成為訴訟的當事人。

（本文出自《遺產與共有不動產分割法律實用手冊》作者為永然聯合法律事務所台北所執業律師）