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以為保證「年利5%」卻倒賠數十萬 退休教師傻眼：不知還要扣這筆

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女教師投資安定型的信託，但卻因為沒有瞭解詳情，發現金額倒賠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女教師投資安定型的信託，但卻因為沒有瞭解詳情，發現金額倒賠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

所謂「基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」，如果被廣告宣稱的利益沖昏頭，而沒有實際瞭解投資的詳細內容，就會產生不如預期的結果。近來在日本，就有類似的投資糾紛產生。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名木下文子的65歲女性，是一名已經有三位孫子的退休教師。有一天她到銀行辦事時，看到一張投資信託的傳單，上頭寫著只要加入該方案，每年就能獲得5％的利潤。

因為木下的個性謹慎，所以她在退休之前，從來沒有嘗試過任何投資行為。儲蓄累積達到三千萬日幣（約相當於新台幣685萬元）的她，這時卻被5％的年利所打動，決定拿出其中的一千萬日幣（約相當於新台幣228萬元）放定存，再用一千萬日幣買外國債券投資信託。

木下想說，自己買的是比較穩定成長的方案，應該沒有什麼問題。不過就在幾個月後，她收到證券公司結算的資產狀況，發現投資的千萬日圓不只沒賺到錢，還損失了50萬日幣（約相當於新台幣11萬4千元）以上的金額。

木下向業者確認後，得到的答覆是：光是在購買當下，其實就必須先支付2％的手續費。再來投資外國債券時，又因為匯率變動的誤差，才會出現損失的狀況。由於木下事前聽說明時，完全不知道還得花手續費，這突如其來的狀況讓她感到相當不滿，最後決定直接退出投資。至於虧損的部分，也只能認賠殺出了。

退休 債券 儲蓄 匯率 定存

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