遺產繼承人有二人以上，不動產怎處理？ 協議分割失敗還有終極大招

李永然律師

一、繼承人繼承不動產可以協議分割

近三年來，台灣因受Covid-19疫情影響，因染疫而死亡者不在少數，其繼承人即需面對被繼承人之遺產的繼承問題。被繼承人的遺產包括：汽車、其他動產、「不動產」、生前著作、商標、專利、銀行存款……等不一而足。

繼承的遺產中，若有「不動產」，而被繼承人生前已立有生效的「遺囑」（註1），即可依「遺囑」中的交代進行遺產分割、分配；如果未立有遺囑，或遺囑未交代分割、分配，則繼承人們即應依法定「應繼分」（註2）辦理分別共有登記。

然實務上，繼承人有二人以上時，常因遺產的範圍認定、分配不均，致感情交惡，而不願全體一起配合辦理「分別共有登記」；此時如依《遺產及贈與稅法》第41條之1規定：「繼承人為二人以上時，經部分繼承人按其法定應繼分繳納部分遺產稅款、罰款及加徵之滯納金、利息後，為辦理不動產之公同共有繼承登記，得申請主管稽徵機關核發同意移轉證明書……」。

對於繼承人因部分繼承人不願配合辦理，導致登記為「公同共有之不動產」，嗣後該如何處理？筆者擬藉本文予以剖析。

二、不動產之全部應納稅款應全部繳清，才能訴請裁判分割

首先對於部分繼承人已按其「法定應繼分」繳納「部分遺產稅款」，雖已取得主管稽徵機關核發同意移轉證明書，而因仍有部分繼承人尚未繳納部分遺產稅款，導致「未繳清全部應繳遺產稅款」，依《遺產及贈與稅法》第41條之1後段規定：「……該登記為公同共有之不動產，在未全部應納款項未繳清前，不得辦理遺產分割登記或就公同共有之不動產權利為處分，變更及設定負擔。」

(本文出自《遺產與共有不動產分割法律實用手冊》) 目前地政機關對於公同共有不動產登記時，會於「登記簿」上記載：未繳清應納稅款前，不得辦理遺產分割登記或就公同共有不動產權利為處分、變更及設定負擔登記（註3）。

因而繼承人如因無法協議分割因繼承而取得之不動產，欲向法院訴請裁判分割，也必須依法繳清應納稅款，才可進行。

三、繼承人依法透過裁判分割遺產，終止公同共有

其次，繼承人對於所繼承的遺產，在未分割前依《民法》第1151條：「繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有」的規定，屬於「公同共有」，繼承人欲終止公同共有，即應依《民法》第1164條規定，請求分割，但如「法律另有規定者」，則不在此限。例如：《民法》第1165條規定，「被繼承人遺囑定有分割遺產分割方法，或託他人代定」、「遺囑禁止遺產分割」。

所以，繼承人想終止公同共有，而要向法院訴請裁判分割，於提起訴訟前，應注意是否有前述之情形存在。

至於訴請裁判分割，繼承人應了解此種訴訟屬於「形成之訴」（註4），而且是屬於「固有必要共有訴訟」，必須由同意分割的公同共有人一同起訴，擔任「原告」，且以反對分割或不願共同起訴的其他共有人全體為「共同被告」，當事人才適格（參見最高法院37年台上字第7366號判例）。

四、繼承人起訴，透過法院裁判分割，有哪些分割方法？

再者，關於進行公同共有之遺產的裁判分割，其分割方法，依《民法》第830條第2項規定，公同共有物的分割，除法律另有規定外，準用關於「共有物的分割」，其包括共有物分割方法及分割效力；因而關於「分割方法」準用《民法》第824條的規定，包括「原物分割」、「原物分配暨金錢補償」、「部分共有人原物分割、其他共有人金錢補償」、「變價分配」等分割方法。

關於提起共有不動產裁判分割，應注意以下三點：

不動產分割「專屬管轄」案件，專屬不動產所在地之法院管轄（《民事訴訟法》第10條第1項）；但如果「分割遺產之訴」，則由繼承開始時被繼承人「住所地」的法院；被繼承人於國內無住所者，則由其在「國內居住所」的法院管轄（《家事事件法》第70條）。

繼承人如提起分割共有物之訴，必須先完成「繼承登記」，才能提起（因訴請分割，屬於「處分」行為）（《民法》第759條）。

提起訴訟之原告固然可以提出分割之方法，法院應斟酌當事人的訴之聲明、共有物的性質、經濟效用等；然法院仍有自由裁量之權，而不受當事人之聲明、主張的分割方法拘束（註5）。

五、結語

綜上所述，繼承人對於遺產分割，原則上應注意「遺囑」中對於分割是否有交代，如果遺產未交代或協議分割不成時，則可以考慮向法院訴請裁判分割。

(本文出自《遺產與共有不動產分割法律實用手冊》作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人)

註1：「遺囑」為要式行為，必須注意法律所規定的方式（《民法》第1189條～第1195條）。

註2：關於繼承人的「應繼分」，請參見《民法》第1144條。

註3：參見黃偉政編：共有法令解析與分割分管應用實務（上），頁40，民國108年9月30日，永然文化公司發行。

註4：「形成之訴」乃指以訴訟程序行使「形成權」者，亦即請求法院確定「形成權」的存在，同時因「形成權」的行使，依訴訟程序，以判決宣告法律關係發生、變更或消滅之訴。參見陳志雄等編著：訴之聲明及其相關法律問題之實務案例介紹，頁498，2018年9月二版一刷，新學林公司出版。

註5：劉炳烽著：共有土地分割實務，頁185，2019年10月一版一刷，新學林出版股份有限公司出版。