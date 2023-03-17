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勞保勞退「月領3萬」需什麼條件？ 專家：每年一動作加保在職業工會也行

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
新台幣示意圖。中央社
新台幣示意圖。中央社

勞保年金加勞退每月領3萬，要領到這樣的金額，需要什麼條件？

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》整理出一套簡單上手的規劃方式，不管是企業員工、或者是企業主，甚至是自營商或無一定雇主的工作者，以下分享的內容或許能幫助你達成這樣的目標。

以下為影音內容：

再好再棒的方式也有不適合的人：

1.過去根本不在乎勞保勞退，所以年紀很大，沒多少年資的人。

2.已經領過勞保或勞退的人，已經領了，就不能用一般的規劃方式。

但若是以上這兩種人也不要太難過，還是會教導一些核心觀念，保護應該領的退休金

想勞保勞退月領3萬 至少需要什麼條件

兩種評估關鍵就是「年資」和「薪資」，使用工具就是官方的勞保年金試算系統，還有新制勞退金試算系統。

第一種情況：大多數民眾的工作期間，基本上能從25歲到標準退休65歲，有些人是直接完成40年的全勤榮耀。

雖然有40年的年資，但從頭到尾月薪都只有34K的基層員工，計算後，若想在65歲領雙月退，可領勞保21,576元+勞退10,595元，退休後月領金額預估就能32,171元。

第二種情況：但更多人因為轉職、轉型等等因素而中斷勞保，很多勞工在65歲時年資不到30年。

設定這情況到了65歲年資有32年，且在最初的10年薪水都只有30K，但是後面找到了月入60K的工作，計算後，想在65歲領雙月退，可領勞保23,427元+勞退9,370元，退休後月領金額預估就能到32,797元

年資算起來雖然比第一種情況少了7年，但是憑藉薪水實力勝過。

第三種情況：無一定雇主或自營商的，加入職業工會投保勞保，年資從20歲開始計算一直到65歲，總計累計有45年的年資。

本身勞保加保在職業工會，職業工會有一項特別規定遊戲規格，每年可「申請最高調整15％投保級距」，所以勞保級距有機會加到最高，但是公會並沒有6％雇主提撥勞退，也沒有自提的情況下，只能領勞保年金。

計算後，如果在65歲領勞保年金，就會是31,946元。

結論

上述幾個案例可以知道，如果能做到年資夠長、本業收入夠高，基本上每個月就有餘裕另外規劃退休，其實不論稅務、社會保險、退休金，能把這些資源極大化的只有一個方向，那就是把本業收入極大化。

如果是最前面所提到的兩種不適合的人，也建議趕緊學習如何規劃好勞保。

◎本文內容已獲 艾倫的理財研究室 授權，未經同意禁止取用轉載。

勞保 勞退 投保薪資 退休金

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