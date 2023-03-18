想儲蓄卻越存越窮？避開這些「壞習慣」存錢不再是夢想



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「存錢」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大存錢壞習慣排行。

為什麼錢總是存不下來？其實存不到錢的人通常會有些錯誤的理財習慣，例如領到薪水就想大買特買、無法抵抗「買一送一」這類優惠活動、時常衝動性消費等，這些習慣都會使得存款無法累積，月底錢包總是空蕩蕩，究竟有哪些存錢壞習慣需要避開呢？

缺乏「財務規劃」容易淪為月光族！喜歡「特價優惠」小心落入促銷陷阱

網友熱議TOP5存錢壞習慣 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 缺乏財務規劃

觀察近三個月網友針對「存錢」的相關話題討論，可以發現有「財務規劃」的人通常會先把部分收入拿來投資儲蓄、繳納帳單保費，剩下的錢才是可以彈性支配使用的；而「月光族」則會優先滿足日常用餐、娛樂的花費，到帳單催繳時才發現手頭現金所剩無幾，更別說還要有餘裕存款。有網友就提到「光想著要省錢是沒辦法存錢的」，而是要制定明確的「儲蓄目標」，並且將薪水預先做好規劃，才能妥善利用每一分錢。

NO2. 容易被特價優惠吸引

如果看到「買一送一」和「滿額送」這類優惠活動，就忍不住想要把商品放入購物車，那可能就會落入商家的「打折陷阱」！有網友在討論區上分享「促銷活動的目的就是要讓你花比原本預算更多的錢」，同時也分析像是「買一送一」這種看似穩賺不賠的優惠，其實也有很多細節值得注意，例如購買前應理性思考「自己是否真的適合該項商品」，或設想「店家可曾事先提高原價才做促銷」等，以免造成不必要的浪費。

NO3. 沒有記帳習慣

養成「記帳」習慣是儲蓄理財的基本功，除了可以紀錄金錢流向，讓自己知道錢都花在哪裡外，更能從中檢視每項消費的必要性，調整開銷比例，減少額外支出。就有不少網友曾經透過記帳APP發現「買過很多沒用的東西，下個月就不會亂花錢」，而當看到改變消費模式後，存款結餘不斷增加，心中就充滿了成就感。

NO4. 拿到錢就想花掉

你也會身上有錢就想亂花嗎？不少網友都有過「薪資到手要好好犒賞自己」、「剛拿到年終手真的很癢」的念頭，要是不加以克制，就很容易變成「月底吃土族」；另外，也有網友表示「心情好就想花錢慶祝」、「難過就要逛街買東西」，或是每個節日都希望有浪漫大餐等，這種過度注重儀式感的生活方式，也會讓錢在無形中悄悄溜走。

NO5. 喜歡瀏覽購物網站

由於網路科技的進步，線上購物變得相當便利，只要動動手指就能成功下單，腦波弱的民眾要是將瀏覽購物網站當成嗜好，就有很大的機率會構成衝動消費。有網友就困擾表示「要克制自己網購真的很難」，即使把網購APP刪掉，還是會忍不住重新載回來，吸引許多有同感的網友回覆「我購物車也都加好加滿，尤其是免運的時候買到發瘋」，另一部份網友則提出「可以去閱讀極簡生活或斷捨離的相關文章」、「先丟購物車過幾天再去看，依然心動再買」等建議供大家參考。

節流是儲蓄成功的關鍵因子，如果你也常常覺得月底拮据，或是再怎麼努力都存不到錢，不妨檢視看看自己的情況是否與上述壞習慣相符，也可以參考網友的說法進行改善，做好財務規劃、養成記帳習慣，並調整開銷比例，把錢花在對的地方，省下不必要的支出，往人生的第一桶金邁進！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「存錢」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/02~2023/03/02，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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