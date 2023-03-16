一句「愚蠢的債券銷售員」激怒金融鉅子 他氣到把話筒摔到碎成兩半

湯姆建議華爾街的另一項創舉時，常務董事們更加提不起勁，那就是三百六十度評量，讓下屬、同僚和主管替自己評分。

在此之前，如果真有檢核的話，純粹是上對下，你坐在主管面前，主管稱讚或批評你的績效表現。

匿名評量改善工作環境

湯姆的三百六十度評量則不同。首先，這是匿名的，你永遠不會知道誰說你的壞話。摩根士丹利的副總裁和常務董事不習慣讓部屬和同事參與考核，但重點是改善公司縱向與橫向的人際關係，創造更好的工作環境。

包括我在內，沒有人拉得下臉來接受三百六十度評量。我和湯姆聊到時，他說：「有人形容你直覺很強、會鼓舞人心、帶有威脅性。

你的員工得當個超人，約翰。你讓大家從高處往下跳，有時你操縱他們這麼做。大家真的想取悅你。你做一些不尋常的事。很多高階主管把一群員工叫來辦公室，但你主動去見他們， 而且你會一對一互動，親身接近員工。」

他被激怒到摔壞話筒

他那麼說還真有意思，我正打算展開新的攻勢，目標是：投資銀行事業群。我開始來到摩根士丹利工作時，幾位投資銀行家跟我說，我只是個愚蠢的債券銷售員。幾乎沒有比這更能激怒我的了。

我不止一次跟這群龜孫子講電話時，把話筒摔到碎成兩半，電線都露出來了。我還記得有個銷售員拿著破碎的塑膠話筒， 說道：「我想這具電話機已經見過它最後一次的競技比賽。」

我依舊認為投資銀行家是一群菁英，但現在我當上了總裁，想了解他們的人，以及他們的工作。

接下來的一年半，我跟投資銀行的每一位常務董事吃晚餐，有時一對一，有時跟一小群人。這讓我了解到摩根士丹利的投資銀行家是多麼有才能的一群人，他們對於公司的成功是多麼不可或缺—過去、現在，以及最重要的，在公司的未來。

本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》 還有另一個理由：我希望他們承諾跟隨我帶領摩根士丹利的新方向。我們稱之為「團結一體的公司」（The One-Firm Firm）。

目前為止，隨著摩根士丹利的成長，每個事業群各自為政。我們會在同一天，有八位來自不同事業群的徵才人員同時來到哈佛商學院，每個人都不曉得另外七人也會去那裡。各事業群有自己的夏季壘球隊和假日派對。公司內部的競爭程度，不亞於在對抗華爾街其他競爭對手時的激烈程度。

有時我會愧疚地覺得這現象是我自己造成的。在我被任命為總裁後，一位投資銀行家私下向我表示，他寧可向一位在高盛固定收益事業群工作的朋友求助，而不是向我、彼得．卡爾契斯，或者我團隊中的任何人。這種地域觀念，在我們剛開始發展時還情有可原。

公司內部的「異花授粉」

豎立事業群的高牆是為了保護固定收益的銷售和交易部門，就像在保溫室裡養育新生兒一般。如今我們的翅膀已經長硬了，不再需要那樣的保護。

我們開始邀請不同事業群和部門主管一起吃午餐，並且將徵才的權力收歸中央，鼓勵員工轉換事業群。「異花授粉」對公司是件好事。過去，如果你被某個事業群雇用，例如投資銀行、固定收益或資產管理，你就會一直待在同一個事業群。

最重要的是，我們整合了客戶的連繫，如此一來，當創業企業家找摩根士丹利做首次公開募股，我們就會後續跟進，鼓勵他們將新募得的數百萬元投資在摩根士丹利的產品上，而不是把這筆生意帶到別的地方去。

我被任命為總裁後，迪克．費雪和我去吃晚餐。我們整個用餐過程都在討論公事。咖啡上來後，迪克嚴肅地看著我，說：「約翰，我想說出對你的擔憂。你是真的很有一番作為。摩根士丹利的人都尊敬你。你有優越的才能。」他停頓了一下，「但是當你耍狠的時候，也侵蝕了你的功勞和大家對你的尊敬。你可以得到任何你想要的，但你不必當個惡霸。」

「你在公司內握有最大權力，」他繼續，「你的目標是永遠不要用到它。」 我們正投入大量精力和資源，把摩根士丹利打造成管理更完善的公司。迪克以他合乎經濟效益且優雅的方式，直指我領導作風的核心。我需要管好自己，這樣公司才會更好。

我每天都會思考他的這番話。

（本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，作者：麥晉桁 譯者：陳正芬）