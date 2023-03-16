「合資買房」名字要算誰的？ 律師提供3方向：這樣做能避免被任意過戶

近期，有位網友在社群上分享和家人合買房屋遇到的問題，原先因為媽媽不想再過租屋的日子，於是和兒子（原PO）商量，希望他贊助出資50萬頭期款，房子登記在他的名下，不過在辦理貸款過戶時，媽媽改變心意希望變成「共同持有」，讓這位網友覺得很吃虧…

合資買房會攸關到誰付錢、房貸用誰的名字、產權登記給誰、賦稅等金錢問題，母子各自有立場，但怎麼做最有愛與溫暖？

1.如果只用一人名義買房

好處是過戶、貸款手續等等較為簡便，但缺點在於，外觀上是兒子名義，未來媽媽的權益是否能得到保障？

如果合資買房只用一人名義，建議一定要簽「合資買房協議書」來保障彼此的權益，而且有律師見證或公證人認證，更有保障。

像是將所有款項、比例、權狀交由誰保管等全部列清楚，並且將日後會有的問題如何解決寫明白，例如：「本房屋出售時，扣除買賣所需費用後，餘款由雙方平分。」、「擅自將本房屋出售時，應支付懲罰性違約金300萬元。」

此外，由母親保管權狀，並且辦理不動產預告登記，也能避免兒子任意過戶。

2.買房登記一人一半

既然是合資買房，就連登記也都一人一半，所有的頭期款、貸款、裝潢…都一人一半，表面上最公平。

3.乾脆不要合資

如果不想合資，可以直說，因為合資或共有，法律關係變複雜，必須要有共識才行。如果是媽媽想買，需要財務周轉或支援，也許可以用借款的方式處理。

但之前租房子的租金似乎是媽媽出錢，兒子住得理所當然，媽媽看到，同樣要租房子付租金，把租金拿來繳房貸，兒子也可以得到一半的房產，真是媽媽對兒子的愛。

要不要合資，就看你看不看得到愛！

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