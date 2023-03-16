快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

「合資買房」名字要算誰的？ 律師提供3方向：這樣做能避免被任意過戶

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近期，有位網友在社群上分享和家人合買房屋遇到的問題，原先因為媽媽不想再過租屋的日子，於是和兒子（原PO）商量，希望他贊助出資50萬頭期款，房子登記在他的名下，不過在辦理貸款過戶時，媽媽改變心意希望變成「共同持有」，讓這位網友覺得很吃虧…

合資買房會攸關到誰付錢、房貸用誰的名字、產權登記給誰、賦稅等金錢問題，母子各自有立場，但怎麼做最有愛與溫暖？

1.如果只用一人名義買房

好處是過戶、貸款手續等等較為簡便，但缺點在於，外觀上是兒子名義，未來媽媽的權益是否能得到保障？

如果合資買房只用一人名義，建議一定要簽「合資買房協議書」來保障彼此的權益，而且有律師見證或公證人認證，更有保障

像是將所有款項、比例、權狀交由誰保管等全部列清楚，並且將日後會有的問題如何解決寫明白，例如：「本房屋出售時，扣除買賣所需費用後，餘款由雙方平分。」、「擅自將本房屋出售時，應支付懲罰性違約金300萬元。」

此外，由母親保管權狀，並且辦理不動產預告登記，也能避免兒子任意過戶

2.買房登記一人一半

既然是合資買房，就連登記也都一人一半，所有的頭期款、貸款、裝潢…都一人一半，表面上最公平

3.乾脆不要合資

如果不想合資，可以直說，因為合資或共有，法律關係變複雜，必須要有共識才行。如果是媽媽想買，需要財務周轉或支援，也許可以用借款的方式處理

但之前租房子的租金似乎是媽媽出錢，兒子住得理所當然，媽媽看到，同樣要租房子付租金，把租金拿來繳房貸，兒子也可以得到一半的房產，真是媽媽對兒子的愛。

要不要合資，就看你看不看得到愛！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房地產 房貸

延伸閱讀

未實現損失拖累！台企銀每股配0.34元股利 海嘯來新低

鴻海EPS創新高！投資人卻不樂 狠酸：賺多配少錢去哪裡？

與00878相似的選股邏輯…績效更打敗00713！ 這檔ETF會是下一黑馬？

遺產不願給不孝子女行嗎…有特留分怎辦？ 律師曝光「四種解法」

相關新聞

「合資買房」名字要算誰的？ 律師提供3方向：這樣做能避免被任意過戶

合資買房會攸關到誰付錢、房貸用誰的名字、產權登記給誰、賦稅等金錢問題，母子各自有立場，但怎麼做最有愛與溫暖？

配偶過世…遺產因「財產共有」能提領？ 律師提6點常識：不能任意動用

顧太太究竟可不可以提領顧寶明先生的財產？夫妻財產不是共有的嗎？共有人不是可以提領遺產嗎？

未來如何學會與AI溝通 成為新職業技能

去年ChatGPT突然爆紅，造成全球網路上短短的2個月內超過一億次的App下載，據報導AI這波浪潮也催生一新職業產生:「AI溝通師」該職業年薪高達33萬美元...

股債多元配置策略 多空靈活應對

過去一週的全球市場可謂是驚濤駭浪，先是聯準會主席鮑爾可能加速升息的發言，增添市場對三月可能升息兩碼的擔憂，然而旋即又無預期發生矽谷銀行破產事件，儘管聯邦存款保險公司...

「星巴克標價太荒謬」年收千萬富豪卻自己泡咖啡！ 更多有錢人連車子也不買

有錢人和你想的不一樣！在今天小資上班族領少少薪水，也要用力追求小確幸的時代，你可能意想不到向來精打細算的有錢人，對於花錢這檔事有其在意的「眉角」，雖然有能力可以負擔得起許多東西，卻不願意將辛苦賺來的錢隨意花掉……；你可能很難想像：原來有錢人比你我還要在意錢、錙銖必較，「有錢人之所以有錢，是因為他們把錢看得很重，不會覺得花小錢『無所謂』，更不會花錢去買一些『無謂』的東西，因為那都只是在浪費錢而已！」怎麼說？以下跟著小花平台一起來看看有錢人的想法和論調。

親人過世…辦喪葬儀式、繳遺產稅都不夠錢怎辦？ 保單受益人改寫「這五字」就解決

隨著國人對於保險的接受度愈來愈高且希望能「愈早保愈好」，加上保險商品種類非常豐富多樣，已然成為國人接受度相當高，甚至優先選擇的金融理財商品。不過，從專業會計師角度來看人壽保險，有7大功能不可不知，整理如下…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦