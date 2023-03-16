聽新聞
test
0:00 / 0:00
配偶過世…遺產因「財產共有」能提領？ 律師提6點常識：不能任意動用
人生畢業後，夫妻共同財產怎麼分？6個法律小常識
去年三月資深藝人顧寶明陡然離世，女兒一手包辦父親的後事之後，傳出向法院對後媽（顧寶明第3任妻子）提出侵佔、偽造文書等告訴，原因是因為後媽在父親去世短短10天內，陸續將父親名下約1000多萬的資產轉至自己名下，後媽辯稱說是夫妻共同財產…
顧太太究竟可不可以提領顧寶明先生的財產？夫妻財產不是共有的嗎？共有人不是可以提領遺產嗎？本案仍須看最後檢察官的認定。
但一般說來，丈夫人生畢業，太太要取得「共同」財產，有6個小常識：
1. 夫妻除非在結婚後有書面約定，雙方採用共同財產制，夫妻財產才會變成共同的，最好辦理法院登記。
2. 法定夫妻財產，對於妻子只有「請求權」，也就是未來請求繼承人給付金錢，不能直接拿取個別財產。
3. 丈夫的財產，太太不能任意動用，除非經過合法授權。
4. 丈夫過世後，太太跟其他子女都是繼承人，不能用丈夫名義領款、賣股票、處分財產…等，因為人已經上天堂，如果有違反，可能觸犯刑法偽造文書、行使偽造文書、詐欺取財、竊盜…等。
5. 遺產報稅有主張夫妻剩餘財產權益，減少遺產稅，並不代表已經行使民法上的權益，仍然要在2年內請求（起訴），以確保權益。
6. 如果丈夫有寫遺囑，並且指定遺囑執行人，太太可以靜待遺囑執行人依法繳稅、分配處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言