配偶過世…遺產因「財產共有」能提領？ 律師提6點常識：不能任意動用

有錢人和你想的不一樣！在今天小資上班族領少少薪水，也要用力追求小確幸的時代，你可能意想不到向來精打細算的有錢人，對於花錢這檔事有其在意的「眉角」，雖然有能力可以負擔得起許多東西，卻不願意將辛苦賺來的錢隨意花掉……；你可能很難想像：原來有錢人比你我還要在意錢、錙銖必較，「有錢人之所以有錢，是因為他們把錢看得很重，不會覺得花小錢『無所謂』，更不會花錢去買一些『無謂』的東西，因為那都只是在浪費錢而已！」怎麼說？以下跟著小花平台一起來看看有錢人的想法和論調。

2023-03-15 14:31