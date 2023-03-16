快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配偶過世…遺產因「財產共有」能提領？ 律師提6點常識：不能任意動用

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
每個人都該盡早做好遺產分配規畫。此為示意圖。路透
每個人都該盡早做好遺產分配規畫。此為示意圖。路透

人生畢業後，夫妻共同財產怎麼分？6個法律小常識

去年三月資深藝人顧寶明陡然離世，女兒一手包辦父親的後事之後，傳出向法院對後媽（顧寶明第3任妻子）提出侵佔、偽造文書等告訴，原因是因為後媽在父親去世短短10天內，陸續將父親名下約1000多萬的資產轉至自己名下，後媽辯稱說是夫妻共同財產…

顧太太究竟可不可以提領顧寶明先生的財產？夫妻財產不是共有的嗎？共有人不是可以提領遺產嗎？本案仍須看最後檢察官的認定。

但一般說來，丈夫人生畢業，太太要取得「共同」財產，有6個小常識：

1. 夫妻除非在結婚後有書面約定，雙方採用共同財產制，夫妻財產才會變成共同的，最好辦理法院登記

2. 法定夫妻財產，對於妻子只有「請求權」，也就是未來請求繼承人給付金錢，不能直接拿取個別財產

3. 丈夫的財產，太太不能任意動用，除非經過合法授權

4. 丈夫過世後，太太跟其他子女都是繼承人，不能用丈夫名義領款、賣股票、處分財產…等，因為人已經上天堂，如果有違反，可能觸犯刑法偽造文書、行使偽造文書、詐欺取財、竊盜…等。

5. 遺產報稅有主張夫妻剩餘財產權益，減少遺產稅，並不代表已經行使民法上的權益，仍然要在2年內請求（起訴），以確保權益。

6. 如果丈夫有寫遺囑，並且指定遺囑執行人，太太可以靜待遺囑執行人依法繳稅、分配處理。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 財產 丈夫 子女 結婚 民法

延伸閱讀

鴻海EPS創新高！投資人卻不樂 狠酸：賺多配少錢去哪裡？

與00878相似的選股邏輯…績效更打敗00713！ 這檔ETF會是下一黑馬？

00878績效不如它…高股息ETF大黑馬！ 專家：00713這價錢買最划算

遺產不願給不孝子女行嗎…有特留分怎辦？ 律師曝光「四種解法」

相關新聞

「合資買房」名字要算誰的？ 律師提供3方向：這樣做能避免被任意過戶

合資買房會攸關到誰付錢、房貸用誰的名字、產權登記給誰、賦稅等金錢問題，母子各自有立場，但怎麼做最有愛與溫暖？

配偶過世…遺產因「財產共有」能提領？ 律師提6點常識：不能任意動用

顧太太究竟可不可以提領顧寶明先生的財產？夫妻財產不是共有的嗎？共有人不是可以提領遺產嗎？

未來如何學會與AI溝通 成為新職業技能

去年ChatGPT突然爆紅，造成全球網路上短短的2個月內超過一億次的App下載，據報導AI這波浪潮也催生一新職業產生:「AI溝通師」該職業年薪高達33萬美元...

股債多元配置策略 多空靈活應對

過去一週的全球市場可謂是驚濤駭浪，先是聯準會主席鮑爾可能加速升息的發言，增添市場對三月可能升息兩碼的擔憂，然而旋即又無預期發生矽谷銀行破產事件，儘管聯邦存款保險公司...

「星巴克標價太荒謬」年收千萬富豪卻自己泡咖啡！ 更多有錢人連車子也不買

有錢人和你想的不一樣！在今天小資上班族領少少薪水，也要用力追求小確幸的時代，你可能意想不到向來精打細算的有錢人，對於花錢這檔事有其在意的「眉角」，雖然有能力可以負擔得起許多東西，卻不願意將辛苦賺來的錢隨意花掉……；你可能很難想像：原來有錢人比你我還要在意錢、錙銖必較，「有錢人之所以有錢，是因為他們把錢看得很重，不會覺得花小錢『無所謂』，更不會花錢去買一些『無謂』的東西，因為那都只是在浪費錢而已！」怎麼說？以下跟著小花平台一起來看看有錢人的想法和論調。

親人過世…辦喪葬儀式、繳遺產稅都不夠錢怎辦？ 保單受益人改寫「這五字」就解決

隨著國人對於保險的接受度愈來愈高且希望能「愈早保愈好」，加上保險商品種類非常豐富多樣，已然成為國人接受度相當高，甚至優先選擇的金融理財商品。不過，從專業會計師角度來看人壽保險，有7大功能不可不知，整理如下…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦