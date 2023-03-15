「星巴克標價太荒謬」年收千萬富豪卻自己泡咖啡！ 更多有錢人連車子也不買

有錢人和你想的不一樣！在今天小資上班族領少少薪水，也要用力追求小確幸的時代，你可能意想不到向來精打細算的有錢人，對於花錢這檔事有其在意的「眉角」，雖然有能力可以負擔得起許多東西，卻不願意將辛苦賺來的錢隨意花掉……；你可能很難想像：原來有錢人比你我還要在意錢、錙銖必較，「有錢人之所以有錢，是因為他們把錢看得很重，不會覺得花小錢『無所謂』，更不會花錢去買一些『無謂』的東西，因為那都只是在浪費錢而已！」怎麼說？以下跟著小花平台一起來看看有錢人的想法和論調。

「拿鐵因子」可能是讓你變窮的致命殺手

說到在有錢人眼中「無謂」的東西是指什麼？小編整理一則外媒報導，美國一名知名YouTuber月薪22萬美元（約合新台幣646.9萬元），是一般人眼中的金字塔頂端，然而他始終堅持每天自己沖泡咖啡、絕對不買外面市售咖啡……，他的這項習慣免不了讓人提出疑問：「每個月賺那麼多錢了，為何要拘泥於買咖啡這點小錢？」

或許你也會認為，每個月領這麼多薪水，一杯咖啡的錢根本不算什麼……；不過，有錢人卻不這麼想，日前有一則新聞報導，國外有不少富豪寧可喝自己沖泡的咖啡，也不願意花更高的代價去買一杯要價2.5美元（約合新台幣73.5元）的拿鐵，因為在他們眼中，像是星巴克等連鎖咖啡店的咖啡標價「太荒謬了」，「在家裡自己沖泡咖啡只要20美分（約合新台幣5.9元）。」

與其觀點相同、論調一致，先前小花平台理財專題報導並已提出「拿鐵因子」理論：「別小看一杯咖啡的『複利』，因為這可能是讓你變窮的兇手！」

有關「拿鐵因子」一詞，源自於「美國首席理財大師」大衛･巴哈（David Bach）的主張：「如果每天省下一杯喝拿鐵的錢（假設相當於新台幣50元），將其存放至有不錯報酬率的投資組合上，40年後財富大增至948萬6,109元、將近千萬元。」看到這裡，你是否也感到頗為驚奇？而這也就是一般所說的複利效果！

至於「拿鐵因子」公式有一個很重要的前提就是「時間」，愈早規劃愈有利，累積的財富也愈多。

以上述例子來計算，如果只累積30年的財富則僅有339萬730元，也就是說晚個10年，這中間就差了600餘萬元，足以在台北市買下一間小套房，可見時間和複利效果驚人；另一方面，及時找出類似拿鐵一樣的理財漏洞，雙管齊下別讓壞習慣扯你後腿、不知不覺偷走你的錢，從零開始累積財富，讓自己慢慢變有錢！

有錢人堅持不會花錢買的東西：咖啡、衣服、養車子…

有錢人真的和你想的不一樣！除了不願意花錢買咖啡外，也不喜歡把錢花在買衣服上，你可能很難想像「金融大鱷」量子基金創辦人吉姆･羅傑斯（Jim Rogers）身上穿的衣服會有破洞……；對此，他不僅不以為恥，反而大方表示自己的欲望很低：「我很少買衣服，平均4、5年才買一次衣服，不只是衣服，我也很少買其他的東西。」

吉姆･羅傑斯以自身為例提醒年輕人：「年輕人愛花錢卻不愛存錢，這不是一個好習慣，趁著年輕盡可能地多存錢……」，在他的觀念裡，年輕人就是要多存錢！儘管今天已是荷包超級滿的全球知名投資大師，吉姆･羅傑斯降低個人消費慾望「以身作則」，他的女兒自5歲開始就練習用小豬撲滿存錢，直到現在已有5個小豬撲滿，他不禁感嘆：「現在的美國年輕人真的太愛花錢了……。」

除了前述的咖啡、衣服外，有錢人也不想把錢花在搭乘「商務艙」或是養「車子」；其中，選擇搭乘經濟艙的最主要原因還是太浪費錢了「就是說服不了自己去坐商務艙或是頭等艙……」，他們自有一套「方法」，比起坐在商務艙還要舒適和有氣氛，像是帶著自己喜愛的食物、最好再來一杯葡萄酒，吃起來彷彿更美味了。

此外，愈來愈多有錢人選擇搭乘大眾交通工具或是使用共乘服務，他們認為，不需要花錢養「車子」，「汽車的維護和保險都要花錢，還會折舊……」，換算下來，如果花2.5萬美元（約合新台幣74.7萬元），2年後可能對半折價只剩下1.2萬美元（約合新台幣35.8萬元），搭乘大眾交通工具或是與人共乘，可以省下不少錢，有錢人的算盤真的打得精！