女性癌症險理賠件數和金額雙漲 專家：「這是件好事！」

3月8日國際婦女節剛過，女性朋友們，妳好好過節了嗎？現代女性為家庭、為事業獻身，也不要忘了好好愛自己！根據衛福部發布《婦女需求趨勢研究報告書》發現，國內女性罹患乳癌、卵巢癌及肺癌的死亡人數均有上升趨勢。

小花平台提醒女性族群，除了必備不可少的基礎醫療保障，像是實支實付型醫療險或是住院日額醫療險外，尤其應該及早準備癌症險、實物給付型癌症險及重大傷病險等保障規劃，因為癌症真的很可怕，已連續40年高居國人10大死因之冠，光是去（111）年就有逾5萬人因為癌症死亡……，「早日發現，正視自己的保障需求，才能有效減輕癌症治療造成的經濟負擔。」

首要規劃多次給付型＋實物給付型癌症險

根據世界衛生組織（WHO）統計，乳癌已連續18年蟬聯女性10大癌症死因首位，且發病死亡率逐年上升並有愈來愈年輕化趨勢，平均每4名女性罹癌患者中，就有1人是乳癌，不可不謂十分可怕！

受到女性罹癌人數與日俱增影響，目前台灣乳癌是女性好發癌症的第一位，其他包括肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌等（女性10大癌症），對女性健康威脅也不容小覷。

另一方面，值得注意的是，女性保戶的癌症險理賠件數和理賠金額都有逐年增加的趨勢，如果將去年與3年前相比，理賠件數和理賠金額平均漲幅近2成，其中平均每件理賠金額約新台幣10萬元。

從這個角度來說，不難看出國內女性對於分散風險的觀念愈來愈重視。「這是件好事！」小花平台建議女性族群超前部署癌症險或是重大傷病險；其中，癌症險不妨優先規劃「多次給付型」癌症險，除了有初次罹癌的給付外，只要癌症需要治療，都可以再次申請理賠，不啻減輕長期治療、復發或轉移的罹癌患者在抗癌過程中所面臨的龐大醫療費用壓力，也免去罹癌後還要憂心保費負擔。

除了「多次給付型」癌症險外，另外也建議額外規劃「實物給付型」癌症險。所謂的「實物給付型」是指於保險契約中約定保險事故發生時，保險公司以提供約定的物品或是服務以履行保險給付責任者；而「實物給付型」癌症險主要提供罹癌後基因檢測服務，協助被保險人配對適合的藥物療程，大幅提高治療效果。

最後要說的是近幾年頗受民眾歡迎的「重大傷病險」，之所以廣受青睞的主因在於保障範圍廣、理賠認定明確、理賠金一次給付理賠，尤其保障範圍是跟著健保公告走、根據健保署公告重大傷病範圍為準；也就是說，即便未來醫療科技不斷進步或是基於衛福部政策考量需取消某些疾病適用範圍，依然依照修改前的保單內容進行理賠。

因此，建議保額不要規劃太少，才能有效彌補住院醫療險無法保障的重大傷病的損失。