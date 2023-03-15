遺產不願給不孝子女行嗎…有特留分怎辦？ 律師曝光「四種解法」

今天預約視訊諮詢的客戶，是來自高雄的一對母女，母親王媽媽已70餘歲，而女兒王小姐則是40歲上下，父親過世後，就是母女倆相依為命，互相照顧彼此。

其實王小姐的兄弟姐妹，多達5個人，然而部分是父親前婚姻的孩子；另一部分則是母親和父親結婚前，在前婚姻生下的2個子女，但離婚後，礙於孩子父親家庭的因素，母親和這2個子女，多年來也沒怎麼聯絡了。

「那麼，今天是想討論什麼事情呢？」瞭解完母女倆的家庭背景之後，我對著電腦螢幕前的兩位問道。

「吳律師，我和媽媽都想問，要怎麼做才能夠不把未來的遺產給我那些哥哥姊姊們繼承？」王小姐代表發問。

「為什麼有這個想法呢？」我必須了解原因，才能給予分配方式的建議。

「父親和母親是再婚，各自都有前婚姻，也都有孩子，而父母親只生我一個。已過世的大媽，所生的哥哥姊姊們，從我有印象以來，我們就很少聯絡，父親過世之後，我們基本上跟陌生人沒什麼兩樣。」

「而母親之前生的哥哥姊姊，也是類似狀態。大家一直都沒有聯絡，直到三、四年前才連絡上，雖然有家族群組，但基本上也沒有真的有什麼互動，我們還是各過各的，畢竟這麼多年都沒有互動，現在大家都40、50歲了，很難再重新建立什麼關係。」

「媽媽已經70多歲了，我也未婚沒有小孩，我們都想把財產只留給對方；如果對方不在了，就留做公益吧！對我們來說，這還比較有意義！」

其實有和王小姐母女類似想法的人不少，那麼法律上可以如何給她們建議呢？

「我瞭解了，首先王小姐如果您先離開，法定繼承人本來就是媽媽，如果您擔心您先離開，媽媽繼承了財產，會被有心人士騙走，我們可以搭配遺囑信託規劃。但因為生命的事誰先畢業很難說，所以我們可以透過遺囑寫下來。

如果媽媽比您早走，這時候您的法定繼承人會變成兄弟姐妹，那我們可以透過遺囑把留下的財產留作公益（遺贈），特別是不動產，在有指定遺囑執行人的情況下，繳清遺產稅之後，執行人就可以協助處理不動產過戶到您指定的公益團體，這個過程並不需要您的哥哥姊姊們配合交出任何資料（例如印鑑證明）。」

而對於王小姐不想給哥哥姊姊們財產，我有幾個建議的處理方式，也給各位讀者朋友們參考。

子女不孝遺產不願留給他們 可以參考以下四方法

一、我們可以在遺囑內寫明，因為彼此感情淡薄，長年不相往來，生活及生病都沒有互相照顧，因此符合民法第1145條：「繼承人對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失其繼承權。」規定。

如果未來哥哥姊姊們有意見而向法院主張，他們和您之間的關係，沒有嚴重到法律上的「重大」虐待（包含精神上痛苦），就先讓法官判斷，法官認為成立的話，就能達到不留財產給他們的目的。

二、如果法官不認同符合排除繼承權的規定，而認為他們仍可以主張特留分，因為兄弟姐妹的特留分是應繼分的1／3，您也可以在遺囑中指定，若無法排除繼承權，您只留現金或股份（在特留分範圍內）給他們，其他部分捐贈給公益團體，還是可以降低給他們的財產總額的。

三、如果您的財產運用很有餘裕，也可以考慮把部分現金，透過保險的方式，指定身故受益人為您想留的公益團體，這也是可以的。

四、至於媽媽的財產安排，除了前面的建議之外，在資金充裕的情況下，也可以搭配部分現金或不動產（當然相關的贈與稅、土地增值稅也是要考慮好），透過生前分年贈與（在免稅額範圍內）的方式逐步移轉，降低遺產總額。但我同時建議，為保障兩位的權益，透過寫下書面的贈與契約是有幫助的。

這時候王小姐又提到：「是的，吳律師，媽媽有跟我提過，想把部分現金贈與給我，我也有提到要給她保障，那到底該如何做到呢？」

「民法規定，生前贈與，除非媽媽是因為您結婚、分居或營業（給您做生意的資助）才做的贈與，才有歸扣問題，不然贈與給您的財產就是您的了！而要同時對媽媽有保障的做法，就是在書面贈與契約中寫明，媽媽把財產贈與給您，您同時要對她承諾做到什麼？例如照顧媽媽到終老之類的。而若是未來您沒有做到，媽媽可以對您主張撤銷贈與把贈與的財產拿回來，或是要求您履行您的承諾！」

「這麼做還能有個額外的優點，寫贈與契約並且搭配見證人見證，甚至綠影，都可以保存證據，證明媽媽是在意識清楚明白的情況下，做出贈與的，可避免未來其他繼承人主張，您是否有趁媽媽生病、失智等等情況，誘騙媽媽把財產贈與給您的法律糾紛。」

以上是我給這對相依為命母女的建議，也給各位辛苦的照顧者們參考囉。

參考資料

一、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失其繼承權，民法第1145條第1項第5款定有明文。所謂虐待，謂予被繼承人以身體上或精神上痛苦之行為（最高法院72年度臺上字第4710號判決意旨參照）

二、民法第412條規定：「Ｉ贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。ＩＩ負擔以公益為目的者，於贈與人死亡後，主管機關或檢察官得請求受贈人履行其負擔。」

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