華爾街不甩IBM那套考核制度 金融巨擘：要我給下屬回饋從來不是問題

「你在公司內握有最大權力，你的目標是永遠不要用到它。」

我擔任總裁的公司，是華爾街上最好的金融特許企業。但在一九九三年， 摩根士丹利也曾嚴重分裂，變得更像是一群爭奪錢與權的封建領地集合，而不是一家統一的公司。

每個事業群都有各自的盤算。我成功創造出一個有凝聚力的固定收益團隊，如今想創造一個有凝聚力的公司。我打電話給湯姆．狄龍，請他加入摩根士丹利來改善我們的人事政策。

他覺得我給的條件非常誘人，於是辭去楊百翰的工作，賣掉九英畝的農場，把太太跟十幾歲的女兒搬到紐約郊區。湯姆把我們在固定收益部門評估和升遷候選人的方式專業化。

本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》 我希望他把相同的知識技能應用到全公司的績效檢核上。多數事業群對員工的評量都很馬虎，甚至連做都不做。

績效評量不是件有趣的事，但非常重要。大家都很想知道上司怎麼看待自己的工作表現，以及自己在公司有沒有前途。如果員工不清楚狀況，會浪費大量的情緒能量來猜測。

美國的大企業，包括IBM、奇異、通用汽車等，早在幾十年前就建置一套正式的年度檢核程序。但華爾街沒有這麼做。我還記得那天湯姆給我一份最新研究，是關於給予員工回饋的重要性。之後，他把資訊分享給常務董事們。「希望你們每一位都能承諾，每年花半小時坐下來跟下屬討論他們的績效和職涯目標。」湯姆說。常務董事們瞪著他。

一位年紀較長的董事說話了。「每年十一月，我會把員工一一叫進辦公室， 我會說：『這是你的紅利，這是你明年的薪水。』數字述說一切，紅利多代表做得好，紅利少就是做得差，沒有紅利就該打包走人了。

這是數字的遊戲，我太忙著替公司賺錢，沒空浪費時間和剛進公司的分析師閒聊他們的『抱負』。」他在吐出「抱負」兩個字時，還比出括號的手勢。換言之，他媽的門兒都沒有。

這是我能預期的回應，但不是我會接受的回應。雇用出身純正的人，之後讓他們辛苦工作，但從不討論他們的表現或他們想達到的目標，這樣的時代已經過去了。至少在摩根士丹利是如此。

要我給下屬回饋從來不是問題，但許多常務董事不是這樣。在這強制性的半小時談話中，他們摸索著適當的遣詞用字。最後湯姆請一家公司拍攝影片，找來演員模擬出我們希望主管和下屬該有的對話。

（本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，作者：麥晉桁 譯者：陳正芬）