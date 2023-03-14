知名金融高層為1檔債券爽約面試者 海軍上將超懼的「顫抖之聲」打電話來了

工作被打斷不耐，放面試者鴿子

我還學到了其他教訓。有一回，我在尋找助理，於是跟一位應徵者約了面談。這位女士如我們在電話中約定的，在下午一點來到摩根士丹利位於埃克森大樓的總部。

當天有個金額龐大的債券發行，銷售員都忙著推銷，我正在交易大廳忙著救火，以致於完全忘記約定會面的事。當這位可能成為助理的人抵達時，我叫接待員請她聽電話。「聽著，我今天沒空見妳，」我因為工作被打斷的不耐，透過電話完全傳送出去，「妳必須改天再來。」

我掛了電話。

令海軍顫抖的聲音打來了

本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》 當天下午我的電話響了。我拿起電話，聽見曾經讓海軍上將為之顫抖的低沉聲音。詹森總統過去的海軍副部長，也是二戰時的海軍軍官，正在電話線上。「約翰，我接到菲莉帕．皮爾斯（Philippa Pierce）憤怒的電話。」鮑德溫說。

我搜索記憶，心想，菲莉帕．皮爾斯究竟是何許人也？鮑德溫洞悉我的想法。「你今天下午應該和那位小姐面談的，她犧牲午休時間來見你。她說你放她鴿子，約翰。她還說你沒禮貌，說你沒有為取消而道歉或者給個解釋。聽好，我了解你的工作有時會很麻煩。她是我們家的一位朋友，約翰。但重點不在此，你不能用那種方式待人。」

我打電話給菲莉帕．皮爾斯解釋取消的理由，並且向她道歉。幾天後，我請她回來面談，我沒有雇用她，但她後來在公司裡找到另一個工作。

鮑德溫提醒我，每個人都是平等的，應該尊重他人，無論對方是誰。

我父親就永遠不會像我對待菲莉帕．皮爾斯那樣對待任何人。

父親把鈔票送給喪家買花

有件事可以說明父親的為人。有一回他在路途中停下來向在莫爾斯維爾經營葬儀社的一位朋友凱文（J. P. Cavin）打招呼，注意到有一副準備埋葬的棺材，上面沒有花。「凱文，這副棺材的花呢？」父親問。

「那家人哪裡有錢買花，」凱文說，「他們連松木棺材都買不起，查理。」

「希望他們也能有花。」父親堅持，於是把一張二十元的鈔票交給凱文。「從現在起，如果有哪個家庭沒錢買花，請跟我說，我來買單。」

這就是查理．麥克。我從他身上學到慈悲。

忘記父親設立的榜樣令我耿耿於懷，我因為當下的緊急事件和亟欲在摩根士丹利出人頭地而無暇他顧，把其他事全拋諸腦後，包括應有的禮貌和設身處地為人著想。換言之，我把自己的壓力轉嫁到菲莉帕的身上。

在華爾街，壓力一直存在，位階愈高，壓力愈大。鮑德溫說得對，不可以輕視他人，不能因為自己有壓力就發飆。這道理不光適用於華爾街。

（本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，作者：麥晉桁 譯者：陳正芬）