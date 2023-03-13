想財富自由竟「不要省錢和買房」？ 她：懂得花更重要且魅力無價

【撰文・遊民小姐】

從2020年起，「財富自由」成為熱搜關鍵詞，無論這幾年如何變動，至2023年這詞始終是霸榜王，一邊隱含眾人羨慕的眼光，而另一邊是努力尋找自我的可能，已不上班滿兩年的我，特別有體會，在精神上想追求人生自由，而需要多少金錢本來就沒有標準答案，未來更沒有確定性，就目前感受自由的我，分享對於「財富自由」可能不需要做的三件事，提出「很個人」的想法。

1.省錢

有陣子流行如何極致省錢，也冒出很多省錢達人，像是兩年只買一條褲子的主婦，或是一天吃一碗烏冬麵的日本女生，靠著極省的手段省下第一桶金進而買下房子，曾經我也以為要拼命省錢存錢才是邁向財富自由的第一步，但發現在「金金計較」的過程中卻失去更多，失去的往往是用錢買也買不回的快樂或體會，甚至是一個禮貌、一個重要人脈、一個幫助別人的機遇、一場友誼，這大概就是所謂的機會成本吧？！

剛去上海工作時就聽前輩說：「不要虧待自己，尤其是住的地方，不然我保證沒多久你就會打包回台灣了！」，在廣告圈的高壓環境，一頓美食、一趟旅行，所費不貲，但往往這些獎賞就是我繼續努力往目標前進的動力。

我覺得重點把目標放在如何把自己的優勢發揮，努力開源而非一昧節流，在上海工作的五年多，我旅行了超過30個城市、吃了許多米其林餐廳、看了很多喜歡的展覽，算下來這些錢應該夠一間大城市房子的頭期款，但我一點都不後悔，這些錢買到的體驗所建構出來的人生，成為不同的自我，懂得花錢遠比省錢重要的多！

2.買房

當然我認同買房是強迫儲蓄的一種不錯的手段，我也認同不少人因買房而創造被動收入及致富，但一定要透過買房才能財富自由嗎？我想答案是不一定的，尤其當房價已經高不可攀的台灣。

當我還在為了自由生活而努力工作賺錢著，台灣房價已經漲到像名牌的溢價程度，沒幸運趕上買房投報率高的年代，回頭看時，房價已登天，台北物價是倫敦的1/2，房價卻是2倍，而現在少子化來臨，種種因素無法預測「養房防老」還是不是一條可行的路？

房產大師總說：「若自住就不用考慮漲幅的事。」但凡人心中總幻想自住的房未來能漲價當然更好啊！（不然何必散盡家產或簽下30年的賣身契？）

買房派的朋友提出的理論一度讓我有些動搖，最多人說的理由是能強迫儲蓄，此外還有若買在交通要道的房子，房價仍有上漲空間且想轉租出去，租金的投報率不低，讓房客幫忙繳房貸。

還有45歲以前貸款能申請到30年，老了再買就沒優勢，首購族更好，貸款成數很高，其他如心理因素，擁有一間房比較安心、可以建立自己的生活模式、喜歡的佈置提高生活品質、老了不怕沒地方住或沒人租給你…等等。

然而以上這些理論絕對不是公式，無法套用在每個人生，在我存夠了錢後社會已經成為這種狀況，但我不會歸咎於運氣，我更慶幸的是我得以仔細想自己真正需要及想要，對我來說30年房貸像是被判了有期徒刑，必須長期出賣勞力還債，於是，我才決定把買房的錢作為投資基金，找一處鄉下住，降低居住成本，目前（很少）的工作不用常去台北，加上網路發達，不受地理限制，整個城市都可以是辦公室，我的理想生活是想更多的去看世界，而不是住（困）在理想房子中。

沒有房子的人對有土斯有財的社會標籤下，或許不算財富自由，但我覺得人生自由更為重要，沒有房子的牽掛，省下到處看房（買房簽約、維護房子、如果要出租還要招貼、換房客簽約…光想就累了）的時間，可以像粉圓妹居無定所實驗計畫，世界各地的青旅就是她的家，更可以像新聞「小時會念書，長大睡路邊」 台大碩士房子給家人、自己住露營車中這位先生買一台露營車停在河濱第一排，一個移動的家。

3.買課

我買過很多課程，多是體驗、保養、按摩、運動、手作…（到底壓力有多大？），對知識類的課程隨時間環境心情的變化，會對不同事物感興趣，像是心理學、如何與人談判、荒野求生指南…等，但多是買書或是看一般（不加入會員）影片即可滿足需求。

線下課程重在體驗與感受，線上課程重在深入研究，我認同很多課程非常有價，使用者付費非常合理，但我認為想要「財富自由」跟買課程完全沒有關係，跟心態比較有關，除非對金融、理財等有著很大的興趣及涉及第二人生的規劃，我自己是完全沒買過理財等相關的課程。

在《貧窮的本質》書中有一句話很引發共鳴：「你永遠賺不到知識以外的錢。」，我想很多人看到這可能就會焦慮，然後覺得自己一定要把理財投資研究得透徹才能安心，但對我來說擁有基本的知識即可。

我的理財策略一句話就能說完：「按紀律買ETF：定數定額」，畢竟我並不打算成為經濟學家或投資大師，我只想把不再為別人工作的時間用來好好感受生活，而不是在股市中猜測進場時機或追漲殺跌，甚至希望一年一個動作就好，其他時間讓我浪費在觀察路人、四季、路邊小貓小狗的變化吧！

最後，我覺得財富自由的人也不會比李安來的迷人？

我們不會去探究村上春樹手上戴著是什麼手錶？是真的還是假的？

一個人的魅力完全不取自他擁有多少財富，而是他帶給這世界什麼。

作者：遊民小姐

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：關於財富自由，你可能不需要做的三件事