勞保一次領能拿較多錢…幾歲申請最好？ 他：有修車師傅41歲即可請領

認為勞保一次退比較好的說法是，反正勞保要破產了，早點領入袋為安，拿來投資，最後還會領得比選月領還要多。

而認為領月退比較好的人，覺得就算年金改革了，也還是終身俸可以領，一次領完如果拿光或是投資失敗就沒了。

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享五個評估是否一次請領的的面向，分別是「請領年齡」、「投保薪資」、「算出能領的總金額」、「領錢之後的機會成本」、「收支管理」、「低調」。

以下為影音內容：

在網路跟新聞媒體報導，幾乎全都是一面倒的希望大家領年金，但假設領年真如網路所說的那麼好，那為什麼還會有那麼多人要一次領？仔細一算才發現，一次領還真有可能超越月領；但要評估的面向和細節很多。

以下會整理，若是要一次領，一定要評估到的幾個面向重點關鍵：

1.請領年齡

勞保一次請領老年給付跟老年一次金，看起來好像都是一次領走一大筆退休金，但最大的不同就是一次金得等60歲，而一次請領可以不用等到60歲。

目前最早接觸的個案是41歲，國中畢業就在修車廠做修車學徒，在41歲時都待在原單位工作，就可申請選勞保一次領請老年給付，退職領完後，能還在回到修車廠工作，繼續友職災、就業保險、健保、勞退保障，他之所以可以在41歲一次領的原因，就是他在2008年以前就有加入勞保，也就是在新制上路前就拿到VIP了。

且從國中到現在都沒有換過工作，符合在「同一單位服務滿25年的資格」，所以他能這麼早就領到勞保老年給付。

但大部份勞工其實很難做到像他一樣，而是滿50歲，投保年資滿25年；或是年滿55歲，投保年資滿15年，才能領得到勞保的一次請領老年給付。

所以想要越早領錢，就要越早投保。

2.投保薪資

上述的修車師傅，算是車廠的靈魂核心，所以他的投保級距很早就保到最高了，如果他選擇在41歲申請一次請領，預估就能領到1,603,000元的一次請領，會領到這麼多的原因就是投保薪資高。

勞保一次請領計算基準是：最後三年平均投保薪資×年資基數來計算金額。

而基本工資和最高級距的請領金額差，若以年資25年採計35個基數來計算：

基本工資一次請領只能領852,250元 最高級距一次請領1,603,000元

若以年資30年採計45個基數來計算：

資本工資一次請領只能領1,095,750元 最高級距一次請領2,061,000元

差了快一倍，原因就是投資薪資落差。

3.領錢之後的機會成本

一次請領，等同放棄領勞保年金，所以一次請領的目標通常都是超越年金，如果像是那位修車師傅拿到VIP，且最後三年可以投保在最高薪資級距，最早就可以在45歲時領到206萬。

請領後假設用5％年化報酬工具配置，在20年後65歲時約能增值到520萬，但如果是50歲才領到這206萬，到了65歲的時候就只能增值到408萬，甚至如果在55歲才領到這206萬，到了65歲的時候就只能增值到319萬。

因此也代表越早請領，效益越大。

若是領到這筆錢的本身是企業主，也能在45歲時就領到206萬的話，每年至少還能額外多省5萬多勞保費...

將節省預算也投入5％報酬工具配置，在20年後65歲約能再存到178萬，但如果到了50歲才一次請領的話，到了65歲的時候就只能存到114萬，甚至到了55歲才一次請領的話，到了65歲的時候就只能存到64萬。

把領到的跟省下的這兩筆加總起來，45歲請領的企業者可累積到698萬，要跟繼續繳勞保費到65歲領年金比，按以上規劃，一次領不一定會輸年金，也不用擔心勞保破產或年金改革的問題...

到50歲才請領的企業主只會到522萬，甚至55歲才請領的話就會變成383萬。這也代表越晚請領，機會成本就越高。

這也是一般民眾不適合一次領的原因，畢竟大部分勞工都是50歲以後才請領。

4.收支管理

但一次請領之後的最大挑戰，其實是「人性」。

在一次領請之後是否能保持紀律，讓自己的收支一樣維持請領前的模式，才能讓退休金按照規劃持續向上累積，定期檢視退休金的配置是否需要優化，可能要持續工作，保持原有的持續習慣，才能讓退休規劃的失敗機會降到最低。

5.低調

許多退休者好不容易存到一筆退休金，或是辛苦工作幾十年才領到的退休金，最終花掉你錢的人，也許是親友間應急周轉的首選目標，或者是投資業者眼中的VIP顧客，甚至是詐騙集團鎖定的首要掠奪目標。

許多人一次請領只是規劃好資源，把資源投入早已做好縝密規畫之後，就跟一般民眾一樣按部就班工作，好像從沒領過這筆錢一樣的低調度日，甚至連家人都不知道，降低了別人把自己當成ATM的機率。

結論

不同人的問題就不一樣，繳多少錢、領多少錢、何時該開始領、領完後繼續工作失去了勞保相關給付、有沒有保險轉嫁、保險費會不會太高、孩子多久才成年、房貸還剩多少要還，領錢後能不能維持原有的薪資等等。

總之，一次請領要注意的面向非常多，放棄了相對保險，但金額卻不多的年金、也代表自己必須要有縝密規劃的能力，選擇前必須評估自身財務狀況和需求，並且了解各種方式的優缺點能否接受，才能做出最適合自己、不後悔的選擇。

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