她頂大畢業常上班遲到、被開除賴著不走 業績好到連馬來西亞央行都買單

她頂大畢但不斷遲到

每天早晨，我的眼睛都會從時鐘快速移到塔樓的一張空椅子上。一直都是同一張辦公桌。這個座位應該有一位從哥倫比亞大學應屆畢業的頂尖人才瓊安迪．阿系斯（Joanne de Asis）坐在那兒。

七點三十五分、四十分、四十五分、五十分。時而惱怒、時而擔憂令我無法專注。她人在哪？是發生意外嗎？她人還好嗎？一九七七年的紐約不是個頂安全的城市，最後，她終於在七點五十七分衝進來，再次為了叫不到計程車道歉。

「準時」是我的鐵律之一。我記得自己跟她說得很清楚，上班時間是從早上七點三十分準時開始。（她不記得這點。）但瓊安還是繼續遲到。

被開除還硬賴著不走

耶誕節前幾天，我對瓊安說，我想在交易大廳跟她聊聊。當時我還沒有個人的辦公室，我們坐在一間小會議室。「瓊安，妳是個滿好的人，」我對她說，「但妳不適合這份工作。我接下來要去北卡度假，等我回來時，要請妳把妳的位子空出來。」

我簡短、堅定，而且有禮貌。瓊安的臉隨著我的話語垮了下來，她被開除了。

本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》 但是一月二日我回到辦公室時，瓊安還坐在她的位子上，頭一次提早到辦公室。我立刻走進費雪的辦公室了解情況。「約翰，你不能開除她，」他以公事公辦的語氣說，「我們決定再給她一次機會，你要輔導她。」

高層坐旁邊直接盯住她

瓊安顯然是趁我度假時，跳過我去找救兵。我很生氣，但是一反常態地不發一語。我走回交易大廳，來到瓊安的辦公桌前。「我要移動妳的位子，」我劈頭就說，「從現在起，妳坐我隔壁。」

如果不能把她弄走，我就要張大眼睛—和耳朵—好好盯著她。我讓瓊安跟我的業務助理和另一位哥大MBA彼得．卡爾契斯（Peter Karches）坐在我的塔樓。彼得在布魯克林出生，讀喬治城大學時，靠著當服務生半工半讀。他的藍領氣質勝過優等生氣質，與我的焦土政策很合。

我很快就喜歡彼得的原因之一，是他生性不退縮，他會把自己真正的想法告訴我，而且他極度有效率。當我請彼得做某件事時，他會記在黃色記事本上，下班前一定辦好，二話不說，而且不須手把手，事情交給他就再也免煩惱。

我注意到瓊安老是用我不懂的語言在電話上聊天，這令我頗為不悅。我跟彼得每隔一段時間就會交換眼神。「她到底在跟誰講電話？」他小聲對我說。

銷售業績令人吃驚

我看了看銷售日誌。讓我大吃一驚的是，瓊安業績紅火，賣了許多債券給美國的葡萄牙和西班牙銀行。這個肥水多多的利基，是團隊裡其他人無從得知的，更別說是染指。她能流暢使用西班牙語、葡萄牙語，以及他加祿語（Tagalog）—她從小長大的菲律賓的一種語言。有時我還聽得出法語。

我記得在每天早上八點的業務會議上，大夥圍成半圓形坐。我催促團隊去賣一九八八年的委內瑞拉八（Venezuela Eights），也就是八年期委內瑞拉政府公債，利息八%。「誰他媽會買委內瑞拉的債券？」一位銷售員開罵，「委內瑞拉？連去度假的人都沒有！」

馬來西亞央行也買單

第二天早上會議開始後，瓊安入座。「約翰，馬來西亞的中央銀行會買委內瑞拉八，用含息價。」她宣布。

我不可置信地問：「服了妳了，這究竟是怎麼辦到的？」

「昨天晚上八點鐘，也就是對方星期二的早上九點，我打電話給馬來西亞國家銀行（Bank Negara Malaysia）的副行長南利．賓．阿瑪德（Ramly bin Ahmad）先生，他們的時間比紐約快十三小時。我跟他說：『先生，委內瑞拉產石油，跟馬來西亞一樣，他們的債券是AAA等級的。』」

「我不用說更多，馬來西亞很有錢，經濟在飛速成長。」

她對我、彼得和其他銷售員露出一個滿意的微笑。

公寓裡設置專用電話線

瓊安晚上打了很多電話給東南亞的客戶，不久摩根士丹利就在她的公寓裡設置了一條專用電話線。接著，為了配合她愈來愈頻繁的跨國出差，我們必須換旅行社，因為之前那家旅行社從沒聽過吉隆坡，也不曉得該搭哪家航空公司的飛機。那年頭無法用「Siri，哪家航空飛馬來西亞首都？」來解決問題。

瓊安讓我明白，並不是每個銷售團隊的人，都得像我一樣。她開拓了我做為管理者的視野。剛開始監督她的時候，我沒能了解瓊安具備獨特的技能。費雪把她留下來是對的。看著她的成功，令我了解到，我的職責是幫助她擴展才能。

（本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，作者：麥晉桁 譯者：陳正芬）