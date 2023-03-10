銷售員只和大咖培養緊密關係、懶跟小客戶搏感情 金融高層17個字示警

管理者的視野

商業界經常升遷最會賺錢的人，華爾街也不例外。但是，身為搖錢樹不等於是最佳的管理者，甚至連一半都算不上。

把人升到他們無法勝任的位置是常有的事，這種情形被稱為彼得原理（Peter Principle）。但無論是否勝任新工作，很少人能抗拒更響亮的頭銜、優渥的待遇和更大權力的誘惑。

我喜歡銷售，喬治．波利斯祖克也曾經告訴華爾街，我是箇中翹楚。如果我繼續留在銷售，可以賺進一大票的佣金。

證明可以激勵士氣

但我要的不只如此，我想在摩根士丹利往上爬。我想證明自己有能力管理並激勵一個團隊。如今銷售在摩根士丹利是當上常務董事的跳板，但是那年頭必須有管理的經驗才可能被選上。

本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》 當我的直屬上司戴蒙．梅札卡帕獲得升遷時，我就升任他的位置成為銷售經理。剛開始包括梅隆銀行和美國信託在內的幾個最好的客戶還繼續歸我管，但最終我把它們交給我的團隊。

儘管我天生懂得銷售，卻沒有管理人的天分。

首先我得學會管好自己。

不開口也嚇到人

從某方面來說，我一開始根本不夠格當個管理者。我還沒開口就嚇到一堆人。從我在杜克踢足球的時代起，就一直是高頭大馬，身高六尺一寸，當時體重兩百二十磅。濃密的眉毛讓我即使不生氣，看起來也像在生氣的樣子，再加上我生來皺著一張臉。

當我生氣時，右手會不自覺握緊拳頭。在婚禮預演的晚宴上，有人惹怒我，克莉絲蒂第一次看到我這樣的狀況時，說這很嚇人，甚至具威脅性。

交易大廳盡是像我這種精神緊繃到爆表的類型。加上處理的都是大筆金錢，而且必須在幾秒之內做決定，自然是壓力巨大。但我的情緒比大多數人更快到達沸點，我不懂如何控制自己的脾氣。

的確，管好一群王牌銷售員並不容易。當你聽到「首席」這兩個字時，會想到搖滾巨星或超級運動員，不會想到這個詞適用在一個穿著條紋西裝的人身上。

那你就錯了。

如何面對王牌銷售員

有些銷售員和大客戶培養緊密的關係，以為這麼一來別人就沒機會搶走客戶。由於他們賺了很多錢，就懶得去跟較小的客戶搏感情。他們以此為滿足，但我可不。

「你們把可以賺很多錢的客戶拒於門外了！」我告訴他們。

期待和要求更多，是我的工作。

問題是，當下屬告訴我說，他們沒有做成某筆生意，我會在所有的交易員面前大聲叫出他們的名字。我也只有一種處理方式，那就是我的方式。銷售員該如何做好自己的工作，在我心裡自是有數，而我不接受些許偏差。

於是我得到了報應。

（本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，作者：麥晉桁 譯者：陳正芬）