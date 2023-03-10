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不買房想過「精緻窮」生活 過來人分析：想及時享樂有一前提

聯合新聞網／ 綜合報導
近日年輕人喜愛過「精緻窮」生活引發討論，有網友認為這樣花大錢是在透支自己的未來。示意圖／ingimage
近日年輕人喜愛過「精緻窮」生活引發討論，有網友認為這樣花大錢是在透支自己的未來。示意圖／ingimage

現在房價飆漲，許多年輕人買不起房，轉而專注在經營精緻的生活，日前有網友認為「年輕人喜歡過精緻窮生活，因為存錢也買不起房」。對此，有過來人建議「要認清自己的實力在哪，花太多的錢其實是在透支未來」。

日前在PTT房板掀起討論的「精緻窮」生活，有些支持的網友認為年輕時應該讓生活品質變好，因為老年了就算有很多錢，但容貌身體已經衰老了，所以與其晚年精緻活，不如越早活得越精緻較佳。

不過，有位過來人認為「精緻窮其實是及時享樂，有一個前提是『認清自己的實力在哪，消費到哪』，現代人因為社群軟體發達，看到許多光鮮亮麗的網紅，或者家境較好的朋友，就希望自己跟別人一樣，所以吃萬元大餐、買名牌包、出國享樂，在年輕時看似可以跟羨慕的人一樣快樂，或是得到嚮往的事物」。

但原PO認為「同一件享樂的事情，對不同能力的人來說，完全不同等級，對有錢人來說，花這些錢只是被動收入裡的零錢；對稍有錢的資產族來說，花這些錢也不影響到他的資產累積；對小康的中產來說，花這些錢可能會比較影響到他們的資產累積；而對大多數的民眾來說，花這些錢其實是在透支你的未來！」

因此他建議，若要及時享樂，就必須了解自身的經濟能力，若已經在預支未來了，還是選擇花錢玩樂，那就得要像成年人一樣自己承擔，而非抱怨房價過高。

資產 買房

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