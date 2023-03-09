快訊

蔡訪美若成行可尋求歷史定位 卻恐讓賴清德2024蒙陰影

鄭弘儀證實請辭「鄭知道了」 背後真實原因曝光

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

勞保年金幾歲領最好？提早領的總金額竟最高！專家曝「三點」評估方式

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞保年金65歲可以領不打折的月退，最早可以60歲開始選打折的月退，最晚撐到70歲領加乘的月退。

問題來了，到底要選打折提前領，還是延後，讓月領的錢多領20％？這的確是一個讓人很難抉擇的問題！

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享三個評估的方式點，分別是「身體狀態」、「勞保費成本」、「算出能領的總金額」。

以下為影音內容：

前提要先符合規則，目前大部分人領勞保年金的標準年齡，51年次以後出生的人就是以65歲最為勞保年金請領的「標準線」依據，提早一年領扣4％，最多扣到20％，延後一年領加4％，最多加到20％；而提前請領的最低門檻就是15年

提早領雖然領得少，但是領得久。

延後雖然領得多，但是壽命也不會增加（領沒幾年就離開的大有人在）。

1.好好確認退休時的身體狀態

還很年輕的話，就看有沒有家族病史，如果家族親戚長輩都是健康長壽體質，那提早打折領月退恐怕就不適合了。

相反情況下，倘若又選擇延後請領的話，領沒幾年就離開的機率就會高出很多。

2.評估勞保費成本

如果是以企業員工的身份加勞保，每個月的勞保費最多只繳一千多而已，但若是以企業主的身份加勞保，每個月勞保費就要將近5千元

以最高45,800元的計算基準來看，每一年的勞保年資都代表710元的年金。

也就是說企業員工的回本速度是最快的，而且員工有繳勞保等於有薪水可領，但若是企業主的話就要拚提早請領，能越早領一年就可以省下快6萬

3.算出能領的總金額

以65歲勞保年資有35年的勞工來計算，65歲標準請領最高能領24,846元。

如果這位勞工想要在60歲提前請領，年資少5年又打8折就變成17,037元，如果續繳到70歲多領20％，每個月能領到的月退就是34,075元。

假設以能活到80歲的標準來算：

提前退（60歲）領的總金額是408萬8千多

標準退（65歲）領的總金額是447萬2千多

延後退（70歲）領的總金額是408萬9千多

但結合第一個關鍵「身體狀況」，用75歲過世來計算的話，結果就會差很多。

提前退（60歲）領的總金額是306萬6千多

標準退（65歲）領的總金額是298萬1千多

延後退（70歲）領的總金額是204萬4千多

所以幾歲領比較好，這並不是一個計算題，自己只能盡量找到比較適合的請領時機，繳的錢、領的錢、領錢時期的平衡點，這些數字不會是最難算的，最難算的是每個人不同的觀念和想法。

◎本文內容已獲 艾倫的理財研究室 授權，未經同意禁止取用轉載。

保費 勞保年金 理財 薪水

延伸閱讀

勞退月領20K現金有2百萬！他從外商公司退休當運將嘆：若安心養老 孩子未來會很慘

勞退該自提6％嗎…誰適合？ 他強烈建議「不要」：報酬率低的很可笑！

00923上市！他嗨喊「肯定漲」：才15塊不香嗎？ 網預言股價會到天上

星宇將漲到150元？他預言：張國煒2年內成台灣首富！網噓爆勸別做夢

相關新聞

勞保年金幾歲領最好？提早領的總金額竟最高！專家曝「三點」評估方式

要選打折提前領，還是延後，讓月領的錢多領20％？這的確是一個讓人很難抉擇的問題！

資深交易員遲遲不來取餐！ 摩根士丹利執行長替外送員出氣怒吼「你以為你是誰？」

我想說一下我在華爾街的四十三年職業生涯中，兩次難忘的交談經驗。一次是在一九九二年，跟一位摩根士丹利的資深交易員，內容是關於他早餐的三明治；另一次是在二○○八年，跟三位美國經濟的重量級人物，內容是我以摩根士丹利執行長的身分，拒絕以每股二美元出售公司。

打造完線上課程何時要開始銷售或數位行銷？ 一表看懂最佳發布時機

開始規劃課程時，心裡最好總是想著結果，也就是銷售課程！你希望新生兒在什麼時候誕生？希望什麼時候開始銷售課程？這個日子經常稱為「發布」日，就像一艘船，你的課程即將揚帆出發。想成功按時發布，就要規劃日期，並制定實際可行的計畫。

邊睡覺邊賺錢財富自由！ 泰國蘇美島教抖音、蘇格蘭農場教養羊產值破億

想像一下：有一種方法可以在網路上販售你的專業知識，而且工作時間彈性，在任何地方都可以工作，還能一邊陪伴家人，甚至邊睡覺邊賺錢？

勞退月領20K現金有2百萬！他從外商公司退休當運將嘆：若安心養老 孩子未來會很慘

前天去市區那邊接受電台的新書訪談，看了一下地圖，從內湖過去有一小段路，這次提早蠻多時間出門，搭了台UBER就過去了，這位運將大哥滿頭白髮，就是白的發亮那種，剛開始先試著開頭：「大哥您好，現在這時間應該不會塞車吧！」

遺產稅從1千元變成49萬…只因母「拋棄繼承」要全給兒女！ 律師曝解決方法

要將丈夫所有的遺產全部給兒女不是只有這一種辦法，另一種辦法既可以達成媽媽的目的，還可以避免遺產稅增加的問題，那就是透過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦