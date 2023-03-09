勞保年金幾歲領最好？提早領的總金額竟最高！專家曝「三點」評估方式

勞保年金65歲可以領不打折的月退，最早可以60歲開始選打折的月退，最晚撐到70歲領加乘的月退。

問題來了，到底要選打折提前領，還是延後，讓月領的錢多領20％？這的確是一個讓人很難抉擇的問題！

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享三個評估的方式點，分別是「身體狀態」、「勞保費成本」、「算出能領的總金額」。

以下為影音內容：

前提要先符合規則，目前大部分人領勞保年金的標準年齡，51年次以後出生的人就是以65歲最為勞保年金請領的「標準線」依據，提早一年領扣4％，最多扣到20％，延後一年領加4％，最多加到20％；而提前請領的最低門檻就是15年。

提早領雖然領得少，但是領得久。 延後雖然領得多，但是壽命也不會增加（領沒幾年就離開的大有人在）。

1.好好確認退休時的身體狀態

還很年輕的話，就看有沒有家族病史，如果家族親戚長輩都是健康長壽體質，那提早打折領月退恐怕就不適合了。

相反情況下，倘若又選擇延後請領的話，領沒幾年就離開的機率就會高出很多。

2.評估勞保費成本

如果是以企業員工的身份加勞保，每個月的勞保費最多只繳一千多而已，但若是以企業主的身份加勞保，每個月勞保費就要將近5千元。

以最高45,800元的計算基準來看，每一年的勞保年資都代表710元的年金。

也就是說企業員工的回本速度是最快的，而且員工有繳勞保等於有薪水可領，但若是企業主的話就要拚提早請領，能越早領一年就可以省下快6萬。

3.算出能領的總金額

以65歲勞保年資有35年的勞工來計算，65歲標準請領最高能領24,846元。

如果這位勞工想要在60歲提前請領，年資少5年又打8折就變成17,037元，如果續繳到70歲多領20％，每個月能領到的月退就是34,075元。

假設以能活到80歲的標準來算：

提前退（60歲）領的總金額是408萬8千多 標準退（65歲）領的總金額是447萬2千多 延後退（70歲）領的總金額是408萬9千多

但結合第一個關鍵「身體狀況」，用75歲過世來計算的話，結果就會差很多。

提前退（60歲）領的總金額是306萬6千多 標準退（65歲）領的總金額是298萬1千多 延後退（70歲）領的總金額是204萬4千多

所以幾歲領比較好，這並不是一個計算題，自己只能盡量找到比較適合的請領時機，繳的錢、領的錢、領錢時期的平衡點，這些數字不會是最難算的，最難算的是每個人不同的觀念和想法。

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