想跟堂哥開男裝店夢碎！ 他從足球明星淪落到坐冷板凳 最後成摩根士丹利傳奇執行長

從工業小鎮到華爾街四十樓

我在摩根士丹利的三十四年當中，以打造華爾街最強大、最有生產力的團隊為目標，我要驕傲地說，我認為我做到了。我們洞燭趨勢之先，創造破紀錄的獲利，也度過嚴重的危機。這段期間，摩根士丹利也躍上全球第一的寶座，業務擴及四十三國，從一九七二年的三百名員工，成長到今日五萬人的公司。

我將分享我採取哪些策略和哲學，使我一路從北卡羅萊納州的工業小鎮，到華爾街四十樓的轉角辦公室，這是美國典型的飛黃騰達歷程。

本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》 上個世紀初，我的祖父和父親從黎巴嫩南部某個小村莊來到美國，最後落腳於北卡羅萊納州的莫爾斯維爾（Mooresville），這是一座只有一盞紅綠燈、居民幾乎清一色是浸信會教徒的小鎮。

夢想是跟堂哥開男裝店

我們跟別人不同。我父母是虔誠的天主教徒，在家講阿拉伯語。我們家在晚餐時不聊金融服務業的話題，鎮上唯一的證券，是當地銀行的股票，而我的夢想是跟堂哥在北卡羅萊納州開一間男裝店。

上大學後，我發現我以前對自己的了解全都錯了。我是以代表全州的足球員身分取得全額運動獎學金，進入杜克大學（Duke University）就讀。

從高處重重摔落

高三時我在九十名學生中名列前茅，但到了杜克我差點被當掉。我在足球場上的表現更慘，從足球明星淪落到坐冷板凳。之後父親去世，我為了籌措讀完大四的費用，就在當地一家證券公司的後臺擔任初階工作。

不久我就明白，我的未來在紐約。

一九六八年，我來到曼哈頓。當時正處於轉變的時刻。摩根士丹利這些一流銀行所扮演的角色，向來是為IBM和AT&T之類的藍籌客戶提供建議，不會去碰股票和債券交易這種在他們眼中不入流的業務。

平靜華爾街變成戰場

一九七○年代初，自由化和新科技改變戰場，諸如所羅門兄弟（Salomon Brothers）和美林證券（Merrill Lynch）這種野心勃勃的證券公司，積極地挖角客戶，破壞長久以來的商業模式。

平靜的華爾街瞬間變得你爭我奪，當時身處前線的我看得一清二楚。之後幾年，我大量接納風險、壓力，以及敢衝敢撞、大鳴大放的人。我開創的那個喧鬧、煙硝味濃厚的牛棚，立刻感覺像是個家。

接下來的內容中，你不僅會了解華爾街過去五十多年來的轉變歷程，也會知道如何在不斷演進的產業中一直走在最前面。寫這本書是件非常歡喜的事，裡面包含九十多人的訪談內容，這些人來自我生活中的各個領域。這是個關於意志力、生存力和勝利的故事，深度指引個人如何好好活、好好領導。

（本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，作者：麥晉桁 譯者：陳正芬）