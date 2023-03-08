資深交易員遲遲不來取餐！ 摩根士丹利執行長替外送員出氣怒吼「你以為你是誰？」

華爾街傳說-早餐三明治

我想說一下我在華爾街的四十三年職業生涯中，兩次難忘的交談經驗。一次是在一九九二年，跟一位摩根士丹利的資深交易員，內容是關於他早餐的三明治；另一次是在二○○八年，跟三位美國經濟的重量級人物，內容是我以摩根士丹利執行長的身分，拒絕以每股二美元出售公司。

兩次談話展現我個性的不同面相。我必須為沒有權勢的人挺身而出，我也把事實真相告訴大家，無論後果為何。

早餐三明治的故事已經成為華爾街的一則傳說。我在前往早上八點的會議途中，看到有個外送員站在一排電梯前，等開完會他還在那裡，手裡拿著一個紙袋。

「半小時前你不就在這裡了嗎？」我問他。

「是啊。」他說。

「你有打電話給對方嗎？」

「打了兩次。」他告訴我。

「把號碼給我。」

本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》 我一把抓過他手上的紙條，走到電話機前，撥打那人的分機號碼。「我是麥晉桁，趕快出來拿你的早餐。」當時我是營運委員會的主席，再過幾個月就要升任總裁。當這位員工出現時，我劈頭把他罵了一頓。「你以為你是誰？他跟你一樣，都是在賺錢討生活。你讓他一直等，等於是把錢從他的口袋裡掏出來。下次再這樣，小心我把你給炒了。」

人人都是平等的

這故事的重點在於待人之道。對我來說，無論從事什麼職業、銀行有多少存款，人人都是平等的。我也要求我的下屬，無論是面對CEO、同事，還是街角小吃店的店員，都要做正確的事。對那位資深交易員開嗆，並不是我對一個職級低我好幾階的下屬發火，而是我一貫的態度，要讓大家清楚知道，什麼樣的行為無法被容忍。有時我得強硬點，讓對方真正接收到我的訊息。

華爾街會吸引想賺很多錢、超好強、超積極進取的人，這類型的人確信自己最聰明，而且會不惜一切來證明。一般來說，天性樂於助人者會去當醫師或老師，而不是交易員或投資銀行家。而我就是要讓他們相信，把集體利益放在個人利益之上，才是最好的工作方式。

直接掛掉聯準會主席的電話

換句話說，我想建立一種文化，把這群汲汲營營的華爾街之狼凝聚成一個團隊，而其中一種方法，是對著一位不體貼的交易員大吼。

另一次在我職業生涯中的難忘時刻，是我把暱稱「漢克」的亨利．鮑爾森（Henry "Hank" Paulson）、班．柏南奇（Ben Bernanke）和提摩西．蓋特納（Timothy Geithner）的電話掛掉，他們當時分別擔任美國財政部長、聯準會主席和紐約聯邦準備銀行總裁。

在美國的商業和金融中心被大蕭條以來最嚴重的金融危機吞噬之際，掛掉這三人的電話可謂魯莽之舉。當時的摩根士丹利處於崩潰邊緣，但我拒絕把公司的四萬五千名員工和股東拱手讓人。正是那幾次十分鐘的電話交談，讓我相信自己有一些寶貴經驗值得教給大家。

或許你不必去跟財政部長作對，但人的一生中，有時必須在眾目睽睽下做出艱難決策。無論是經營事業還是家庭，或者單純過生活，在壓力下做決策是領導力的本質。在不知結果如何的情況下做出艱難決定—承擔風險或是對眾人開誠布公—足以證明一個人的氣魄。

好好傾聽有助於領導

在華爾街的四十多年間，在危機時刻和尋常日子裡，我學到了很多正確和錯誤的管理方式。

我看過太多人自稱領導者，卻沒有真正在領導。他們逃避衝突，遲遲不肯做出艱難決策。他們自以為無所不知，周遭的人只說他們想聽的話。他們要求員工做一些自己辦不到的事。他們一味批評卻不懂得稱讚，以為只有錢能激勵人心。

這些冒牌領導者高估自己的能耐，遇到壞消息便大驚小怪，期待別人完全照自己的方式做事，殊不知有時換種做法，可能會得到更好的結果。

某種程度上，本書是關於發話者如何成為傾聽者、傾聽者如何成為更好的人、更好的人如何成為更好的領導者。我的自信來自天性，但我得學會如何增進他人的信心與互助合作的精神，讓團隊的成果遠高於單打獨鬥的總和。

我親身體會領導者是後天養成，而非與生俱來。領導力是種教養，有時得練習才行，就像銷售力，有些人學得比較快，但終究是學得會的。

（本文出自《摩根士丹利傳奇執行長麥晉桁回憶錄》，作者：麥晉桁 譯者：陳正芬）