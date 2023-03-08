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打造完線上課程何時要開始銷售或數位行銷？ 一表看懂最佳發布時機

聯合新聞網／ 商周出版
開始規劃課程時，心裡最好總是想著結果，也就是銷售課程！ 示意圖／ingimage
開始規劃課程時，心裡最好總是想著結果，也就是銷售課程！ 示意圖／ingimage

開始規劃課程時，心裡最好總是想著結果，也就是銷售課程！你希望新生兒在什麼時候誕生？希望什麼時候開始銷售課程？這個日子經常稱為「發布」日，就像一艘船，你的課程即將揚帆出發。想成功按時發布，就要規劃日期，並制定實際可行的計畫。

所以首先要注意的是，製作課程需要時間，不幸的是你不可能彈指完成。如果你有時間不受干擾地集中精力（沒有放學的孩子或全職工作），就給自己三到四個月製作課程；但如果你的生活中有其他事務，對於能實現的目標就要更現實一些，為這個計畫分配更多的時間。

本文出自《每個人都能打造線上課! 》
本文出自《每個人都能打造線上課! 》
時間表也會受課程規模影響，像是「招牌」課程或低價的迷你課程就有差別，這會在第四章詳細討論。

什麼！你想馬上完成？太好了！帶著熱情和勇氣去做吧！如果你專注又有決心就能做到，但我認為大多數人需要花費三到四個月。你知道，製作課程事實上是﹁簡單﹂的部分。

聽來或許奇怪，有時候建立課程內容的機制可能更複雜，你還需要空出時間撰寫銷售的電子郵件、入口網站的文案，還要透過推廣，引發眾人關注你的課程，這稱為發布前的準備。

規劃推廣時間表

．什麼時候要開始推廣你的課程？

．什麼時候要開始銷售你的課程？

是時候看看你的行事曆，進行戰術思考，時時想著你的觀眾，選擇適合他們的時間（是否會受學校假期或宗教假期影響？）。例如，想想是否要在一月或九月發布課程？八月和十二月通常是淡季，但要了解你的生意，還有客戶的工作方式。

第十章會介紹不同的發布方式，為了讓你了解發布時間表，這裡用「臉書挑戰」（Facebook Challenge）的發布方式為例，給自己大約六週的準備時間，進行銷售課程的「發布前」推廣階段，建立事件即將到來的期望和「誘導」。製作關於發布的內容，你需要做好鋪陳，開始規劃和內容相關的部落格文章、播客、影片及社群媒體貼文。

正如我提到的，在第十章會更詳細介紹發布前和發布的流程，但現在先來想想如何設計一個可行的推廣日程。以下範例可協助設計發布時間表，也能幫助你了解何時可以真正開始銷售！

（本文出自《每個人都能打造線上課!》，作者：露西．格里菲斯）

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