勞退月領20K現金有2百萬！他從外商公司退休當運將嘆：若安心養老 孩子未來會很慘

前天去市區那邊接受電台的新書訪談，看了一下地圖，從內湖過去有一小段路，這次提早蠻多時間出門，搭了台UBER就過去了，這位運將大哥滿頭白髮，就是白的發亮那種，剛開始先試著開頭：「大哥您好，現在這時間應該不會塞車吧！」

這位大哥氣質看起來還不錯，直覺應該是退休後很閒才出來跑計程車，很遺憾，我猜錯了，最後的故事讓人覺得應該要寫出來分享，這段車程必須紀錄一下，應該可以幫到不少讀者。這位運將大哥說著：「不會啦！這離峰時段不會塞，路上沒什麼車。」

「大哥您頭髮全白，應該是退休了才出來開車，怎麼沒去遊山玩水一下？」我試著這麼問著「我還沒65，快了，之前在外商工作，退休是退了，可是錢哪夠用，現在什麼東西都嘛漲價，能賺就多賺些。」大哥的語氣透露出些許的無奈，很淡，但聽得出來。

「您以前在外商工作，那到了這年紀也是主管級，收入肯定不錯，退休金也是領個幾百萬，怎麼會不夠，大哥您太謙虛了。」我覺得這應該是大家的疑問，畢竟如果每個月還有勞退什麼的，應該是夠用才對。

滿頭白髮的大哥說：「外商，我們基層工作人員而已，哪是什麼主管，退休金的確有領個兩三百萬，每個月勞退也有個2萬出頭左右，未來難道你覺得能花20年嗎？你想太多了吧！」

「那大哥您開這個有幾年了？常聽不同的司機講收入，有的說一個月七、八萬沒什麼問題，也有人說騙人，扣掉油錢、折舊，根本賺不到五萬，想說問問您，怎麼大家落差好像有點大？」

畢竟搭車上千趟，願意分享跑車心得的司機蠻多的，雖然有些人說月入十萬以上，但那個就是用命在開，每天都不休息，月休0天，那自然就有，趁這時候，問問這位司機大哥的想法，感覺是個挺實在的長輩。

外商公司退而不休 依舊每天跑車10小時

「做這個UBER就是時薪300左右，系統不會讓你多賺太多，但也不會讓你賺太少，我第一年想說身體好，因為我跑三鐵（鐵人三項）的，而且一直有在爬山，所以第一年我每天都開車15小時，一年有賺到150萬。」

心裡有嚇了一跳，倒不是因為年收150萬被嚇到，而是每天開車15小時，真的是很難想像。我連忙繼續說著：「大哥您這樣不行，身體會出問題，太操了，雖然說每個月確實有賺到十萬以上，但這哪有辦法長期這樣幹下去？」

大哥平淡的語氣說著：「對呀！後來馬上就改變方式，第二年就不敢這樣跑，怕到了。」雖然運將大哥沒說每天15小時，月休幾天，不過開計程車要賺到這麼多錢，應該休息的天數也極少才是。

兒子科技業上班薪資優渥 卻是月光族

「那大哥您有小孩嗎？也應該出社會了吧！」運將大哥聊到孩子看起來有很多話想說，他這麼說著：「一男一女，都30幾歲了，兒子在科技業，工作也是換來換去，叫他穩定一點也沒用，然後就是出國旅遊說什麼要充電，錢就這樣一點一滴花光，叫他要提早做點投資什麼的，唉，講了沒聽，就是這樣。」

試著安慰運將大哥：「您兒子科技業如果很常換公司，那應該薪水也會越跳越高，要不然幹嘛換呢？而且都30多歲了，您太操心了。不過早點做投資是對的，這真的要趕緊準備。」

「工作是沒有斷過，從四萬多也變五萬多，但就是月光族，也沒跟他們拿孝親費，就是不存，然後連個住的地方也沒有，我以前也沒有投資，很後悔現在才知道這些，單純覺得反正我有房了，以後以房養老就好，況且每個月也還有勞退的現金流，再加上一些存款，這樣安穩舒服到老死，問題是兩個孩子這樣，我哪敢把房子拿去給銀行？這以房養老作下去，我過的舒服，但他們這兩個孩子未來會更慘，什麼都沒有。」

運將大哥之前平淡的語調有改變了，比較多的情緒出來，但我就是靜靜聽著，視線不敢離開他身上，這是一種禮貌。「大哥您會不會太擔心了，應該先顧好自己，然後有餘力再去顧小孩，我也有兩個兒子，雖然還小，但始終都是這樣認為，您太擔心兒女了。」我覺得都快65歲的人了，真的要看開些，拼了一輩子，總要留給自己一點享受。怎知運將大哥嗓門突然拉大，好像罵人似的，雖然知道他不是真的要罵我，但應該會讓不少人覺得可以客訴的程度。

大哥激動說著：「說大話啦！每個人年輕時哪個不是這樣說？我爬山有認識多少個山友，馬拉松認識多少朋友，我們這個年紀的，就會知道年輕時講這些都是說大話，當初我年輕也是這樣想啊！你當爸爸的人，難道不知道嗎？孩子就是你孩子，不可能放著不管的，等你以後60幾歲就會知道我在講什麼！」

運將大哥這一席話，大概明白涵義也無法反駁什麼，知道自己的個性，刀子口豆腐心，未來兩寶長大如果真的無力在這社會上好好過日子，這身為老爸的難道不出手？

小孩30過後還能再給父母孝親費的沒幾個

運將大哥可能開啟了話匣子，繼續說著：「我們這年紀了，認識的朋友大多也都差不多，有人爬山意外死了，也有人泡溫泉掛了，心肌梗塞什麼就走了，也有人一走之後，兒女馬上賣爸媽房子分家產的，為什麼？就因為沒錢啊！十個小孩大概有八個都沒什麼用，兩個會賺錢的，一個是運氣好，一個是真的厲害。我跟你說，大多數還是爸媽拿個兩、三百萬給孩子當頭期款，這種最多，現在30幾歲還能給爸媽孝親費的小孩，真的沒幾個人了，我們一群山友都會聊起自己的孩子，孝親費這事情，我根本連想都不敢想，只想說未來至少留下我住的這間房子，讓他們兄妹還能拿去當個頭期款都好。」

「那如果現在就先抵押貸款一些錢出來給您兒子（或女兒）當頭期款呢？不行嗎？」我試著幫忙找財務上的解決方案，看看能否幫到大哥的忙。運將大哥接著這一番說法，不能說錯，但也是有待討論。

「拜託，我就有朋友這樣，後來兒子根本不付貸款了，老了卻連自己的房子都保不住，現在快70歲還在到處租房子，也有人相信小孩的話，覺得會孝順，於是就提早把財產都過繼給小孩，等到身上什麼都沒有的時候，完了！你以為小孩子還是以前小時候以為的小孩嗎？很多不一定是不孝，而是自身難保！你懂不懂！等你以後60幾歲會越聽越多的，所以我絕對不會現在就抵押貸款讓我兒子去玩股票，或者是去買房之類，現在就月光族了，整天出國玩都講不聽，那之後連我住的地方都沒了，我跟那位朋友不就一樣下場？我可以等以後走了，這房子完整留給他們兄妹，但現在我還活著，那就不可能讓他們這樣去借。」

我很專心聽著，沒說什麼，聽聽這些60多歲的長輩講講話，挺好的，一直都很喜歡聽這些長輩分享經驗，我們可以吸收些其中的學問或教訓都很好。

投資理財要趁早 晚年生活才會好

運將大哥感嘆說：「你一定要記得早點做投資理財，不要等快60歲才要做，我真的很後悔，竟然以前這麼傻，完全沒想過這件事，你看現在什麼都這麼貴，誰知道再過10年會貴到哪裡去？我後來才知道買些0050、0056或者什麼存股，總之，我叫我兒子作，他只回我沒錢，那我當然只能繼續開車，如果我有錢，幹嘛這把年紀開計程車？這個年紀了，還要騙別人騙自己嗎？就是錢不夠。」

我笑笑回答：「還是有些退休很無聊的人，曾遇過一些當過老闆然後跑來開車的，還是有啦！」此時真想塞一本《我在計程車上看到的財富風景》給他。快要抵達目的地了，應該還有7分鐘，可以再問一題。「大哥那您人生如果重來一次，您還會選擇生孩子這條路嗎？還是就乾脆不生了，比較輕鬆自在。」

「還是會生，因為這就是一種責任，一個使命，整個社會大家都不生，那就沒有後來了。」運將大哥這番回答，著實讓我有些驚訝，我以為他會大聲支持不生才是對的，結果卻是這個答案。

當然，他所謂十個孩子有八個都沒什麼用這句話，其實倒不是說小孩都會學壞或者是走歪路，而是資本主義下本來就是八二法則，80%的人賺20%的錢，20%的人賺80%的錢，因此如果沒有趁早體悟一些財商，或者把投資理財這件事趁早準備的話，那自然到了40歲也不會有什麼進展，讓爸媽憂心的年輕人，這年代多得是，一部份是物質慾望太多，誘惑真的很多，什麼都想做，但偏偏每個月就沒賺這麼多。

另一部份是上一代很多爸媽看不開，台灣的父母總是很疼愛孩子，這種疼愛就是「能為孩子留下一些財產都好」，我覺得沒什麼不好，只是先顧好自己真的比較重要，也許就像運將大哥嗆聲的，這只是一句大話，因為看到孩子不成器，月光族，終究這個當爸的很難狠心放手。

不知道，人生就是一連串的事件，我們不停解決問題向前走。準備下車了，運將大哥很熱心講不停，我看這個路口後面還有車子等候著，大哥不擔心被人家按喇叭，我都不好意思了，但他還留下最後一段話給我：「你要記得，投資不要拖到60歲才做，趁早做點投資理財，我真的很後悔什麼都沒弄，真的，要記住。」

連忙點頭說好，很高興跟他聊天，祝他生意都好，把車門關上，站在那個馬路口，冷風吹過，心裡卻是挺溫暖的，運將大哥一番話，絕對能感受到內心那份懊悔，他現在每個月認真跑車，加上每月勞退的錢，還是有個好幾萬可以生活，但主要還是為了那兩個三十多歲的孩子在奮鬥，辛苦了，希望他的兒子能觀念改變，別花太兇了，也希望這位運將大哥未來身體健康，繼續保持良好體能。

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