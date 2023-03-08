遺產稅從1千元變成49萬…只因母「拋棄繼承」要全給兒女！ 律師曝解決方法

丈夫去世後留下遺產2000萬給妻子和一個兒子，扣掉遺產稅扣除額後，丈夫的遺產淨額只剩1萬元，乘上遺產稅率10%後，應納遺產稅額只有1,000元。但是妻子覺得自己不需要遺產，想要把丈夫的遺產全部給兒子，於是選擇了拋棄繼承，殊不知妻子的配偶扣除額493萬元也因此無法使用，讓原本的1,000元遺產稅劇增成49.4萬。

不用拋棄繼承，其實你可以這麼做

遺產稅從只要1,000元變成高額的49萬多，癥結點就在媽媽辦理了「拋棄繼承」！

其實想要將丈夫所有的遺產全部給兒女不是只有這一種辦法，另一種辦法既可以達成媽媽的目的，還可以避免遺產稅增加的問題，那就是透過「遺產分割協議」。

「遺產分割協議」顧名思義就是所有繼承人都達成遺產分配的共識，而且彼此之間不論怎麼分割遺產，都不會被課贈與稅，既可以同時保有各項的遺產稅扣除額來降低應繳交的遺產稅之外，又可以達到分配遺產的目的。

所以妻子可以和兒子一同簽下遺產分割協議書，雙方協議內容為所有遺產由兒子繼承、妻子分毫不取，這樣的協議就可以保住妻子的遺產稅扣除額，維持原本的遺產稅額。

但是要注意喔！「遺產分割協議書」有效的3個關鍵：

1.不可生前預立：必須是被繼承人（丈夫）「畢業後」，由繼承人（妻子和兒子）共同完成，如果本案例生前就預立好，全部給兒子，母親完全不分，法官會認定無效。

2.大家同意才成立：在全體繼承人沒有爭議、意思都一致的情況下，只要透過繼承人間協議的方式進行，由全體繼承人都同意並且蓋章或簽名，這樣兒子就可以繼承丈夫全部的遺產了，也不會有「特留分」的問題。

3. 避免含糊不清的內容：協議內容要具體，哪些遺產分給哪位繼承人、持分、數量都要寫清楚，避免破壞彼此親情，後續發生爭議。

另外提醒大家，如若要避免繼承人在簽訂協議後反悔、翻臉不認帳，最好能經過公證人的公證或認證比較好！

a. 藉由公證人的公證程序，可以證明此份是經過全體繼承人都簽名或蓋章同意的「遺產分割協議書」。 b. 為了避免該給付金錢或特定動產的繼承人不履約，也可以在協議書上註明應受強制執行的記載，若有繼承人未依約給付，就可以直接向法院聲請強制執行，省去冗長的訴訟過程。

碰到財富傳承都要特別留意，選擇最合適的方法、好好運用法律，同時避開可能會多繳稅的狀況，讓你省錢、省力、事半功倍！

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