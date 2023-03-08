邊睡覺邊賺錢財富自由！ 泰國蘇美島教抖音、蘇格蘭農場教養羊產值破億

賣課賣得好，被動收入不會少！

想像一下：有一種方法可以在網路上販售你的專業知識，而且工作時間彈性，在任何地方都可以工作，還能一邊陪伴家人，甚至邊睡覺邊賺錢？

打造一套線上課程，在網路上販售知識，是最有利可圖的收入來源之一，這種經常性收入能為你帶來財務自由和工作彈性，也能讓你按照自己的方式生活。

無論你現在的生活是什麼情況，無論你面對什麼，我向你保證：邊睡覺邊賺錢，對你來說也是可能的。這不是多麼高深複雜的事，更不是魔法，有時候可能會遇到一連串困難，但絕對是有可能的。

你需要的魔法只是將過程自動化，建立受眾，這樣就可以不斷賣出你的線上課程。本書將告訴你如何製作一套線上課程，讓你邊睡覺邊賺錢。

本書獻給這樣的人：

．想在網路上分享知識和專業，製作一套適合你家人和生活的線上課程事業 ．你想要旅行、冒險，也想享受在世界上任何地方都能工作的自由。 ．妳正在休產假，不知道未來如何同時應付從早到晚的電話、漫長的通勤時間與舊有的工作方式，還要再趕到托兒所和小寶貝共度珍貴時光。 ．或許你正在職場生活的升遷道路上停滯不前，渴望想按下辦公桌上的彈跳鈕，逃出激烈的競爭。 ．或是你事業成功，但忙於工作，沒有時間讓自己從中成長，更別說休息了。 ．或許人資提出裁員，你不確定是否要接受，也不知道如果接受了，下一步要做什麼。 ．或許你快到退休年齡，所以想增加一點收入，好做些一直想做，但從來沒時間做的事。 ．或許像我一樣，你的健康影響職業選擇，連通勤和日常瑣事都有困難。能靈活運用時間，代表你可以在感覺好時工作，不舒服時就休息。 ．或是你不再適合朝九晚五。

重複販售同樣的數位產品

本文出自《每個人都能打造線上課! 》 如果這些描述符合你的情況，別怕，好消息是無論社會對你有什麼期待，你都能對它嗤之以鼻。你準備好減少工作時間，好好生活了嗎？建立任何事業，包括可以產生被動收入的線上課程事業，都是艱鉅的工作，必須夙夜匪懈，一次次檢查確認才能完成。

好消息是，一旦完成艱苦乏味的部分，它就會自行不斷販售，到時候你的次次檢查確認才能完成。好消息是，一旦完成艱苦乏味的部分，它就會自行不斷販售，到時候你的時間就是自己的。

這就是線上課程的美妙之處；你可以選擇如何利用時間，無論是多陪伴家人、多去旅行，或是完成無法帶來收入，卻具有創造性的計畫。那麼，線上課程到底是什麼？簡單來說，它是一系列的影片和練習作業，教導新的技巧或經驗。

就像你可能購買學院或大學的線上學習課程，用預錄影片分享各種主題的專業。據估計，到了2025年，線上課程產業的價值將達到三十二億五千萬美元。如果你是小企業主、教練、顧問、美甲師、園丁、D I Y愛好者、烘焙師或單親爸媽，都可以將你的知識轉化為線上課程。

課程的美妙之處在於，只要用影片分享一次你的經驗，就可以利用自動化的神奇，重複販售同樣的數位產品。

我們活在最自由的時代，只要用手機這種小設備，就能把你的超能力打包成一系列的影片，然後在廚房裡將這些影片一遍遍賣給全世界上千名顧客。

地理位置、教育或背景都不再是你成功的絆腳石，二十幾歲或七十幾歲都沒關係，你可以將多年來的學習和經驗轉化為能重複販售的產品，你可以創造一門課程，在泰國蘇美島教人使用抖音，或是在蘇格蘭的小農場裡教人如何飼養山羊。

線上課程帶來財務自由

你不必特別精通技術，也不必懂得撰寫網頁程式碼，更不必理解自動化過程如何創造銷售系統，只需要接受被動收入的概念，無論住在世上哪個角落，都可以開始製作適合你生活的線上課程。

我以為必須放棄職涯來養兒育女，但打造線上課程讓你可以追求自己的熱情，陪伴家人，還可以賺錢，這就是持續收入的美妙之處；你可以選擇自由運用時間，創造適合的人生。

你不再需要朝九晚五的打卡上班，不必在創業的跑步機上沒日沒夜地工作，可以決定如何經營生活和事業，可以規劃工作時間與工作方式，辛苦努力的事業不再是捆在脖子上的繩套，把你綁在桌子前。

不過你還是要寫電子郵件、社群網站貼文和發布計畫，但要更聰明工作，而不是更努力工作。這就是打造線上課程事業能帶來的自由，現在世界是你的，沒有什麼能阻止你追求夢想，無論是駕駛破舊的金龜車環遊世界，或是花更多時間做日光浴、照顧兒孫，這是你的生活、你的規則。

（本文出自《每個人都能打造線上課!》，作者：露西．格里菲斯）