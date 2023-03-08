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急速攀升！ 愈來愈多長輩「自願」獨居 台灣5縣市「獨老」最多

聯合新聞網／ 小花平台保險+
台灣年輕人不婚不生、嚴重少子化危機，導致人口出生率不斷下降、連續3年負成長，創下史上新低！ 圖片／小花平台保險+提供
台灣年輕人不婚不生、嚴重少子化危機，導致人口出生率不斷下降、連續3年負成長，創下史上新低！ 圖片／小花平台保險+提供

台灣年輕人不婚不生、嚴重少子化危機，導致人口出生率不斷下降、連續3年負成長，創下史上新低！雖說台灣總人口數逐漸減少，但是家戶數卻愈來愈多，你知道這是為什麼？其實是因為「獨居戶」增加了！根據行政院主計總處最新統計，全台高齡獨居住宅數有57萬多戶，與10年前相比，增幅將近100％；其中，值得注意的是，女性獨居老人已經高達2.5萬人，又因為女性平均壽命比男性高出5至6歲，致使女性老人「獨居」情形明顯高於男性。

說到國內「獨居戶」急速攀升，除了不可避免的少子化因素外，更多的是有愈來愈多長輩「自願」獨居。據統計，台灣22縣市中，獨居比率前5高依次為台東（每4人中有1人）、花蓮（每4.5人中有1人）、澎湖（每5人中有1人）、及基隆、雲林（皆為每5.5人中有1人）。

台灣人口老化…不僅面臨難退休，更甚者是難生活！

再過20年，台灣可能每3人就有1人是65歲以上，最可怕的是老了之後沒有錢，不只是要面臨「難退休」的窘境，更甚者是「難生活」的慘況。根據職工福利研究協會和摩根資產管理共同執行了一項調查，想要存錢存得更快、最能達到存錢目標的人，他們會從減少以下3項日常生活開銷著手：

其一是住的開銷―包括：貸款、房租、賦稅、電費、管理費及家具等。

其二是食物和飲品的開銷―包括：外食和菜錢等。

其三是交通的開銷―包括：買車、加油、通勤等。

根據該項調查將調查對象分為3個組別，其一的「高儲蓄組」，將個人薪資所得中的9％左右、甚至更高比例存下來，且隨著年齡的增長，儲存的比例也跟著增加；其二是「中儲蓄組」，將5％至6％個人薪資所得儲存起來；至於其三則是「低儲蓄組」，將2％至3％個人薪資所得儲存起來。

看到這份調查結果，或許會有許多人認為：存錢比例不高的人，那是因為他們的薪資所得本來就比較少……，其實並不然！

據摩根基金的首席退休策略師羅伊（Katherine Roy）指出，「中儲蓄組」和「低儲蓄組」這兩組的薪資收入事實上「要不是相當，就是差不多。」換句話說，就算是賺取差不多的錢，「中儲蓄組」還是可以多存入3％以上的錢，「千萬不要小看這3％，這通常會反映在退休金計畫上，『中儲蓄組』的退休帳戶額度幾乎是『低儲蓄組』將近兩倍左右。」

如何在有限的收入下將錢存下來？除了日常生活開銷外，更重要的是，要做好理財規劃，從字面上來看，「理財」＝「理」好你的錢「財」。在小花平台《聰明理財》專欄曾經報導過不少名人理財故事，強調真正的理財智慧，存在於生活裡；以下為讀者挑選5篇頗獲好評、有其獨到見解的名人觀點：

名人觀點1《專題報導》夏韻芬提出「3個抽屜」理財心法，打算把自己寵到老！

名人觀點2公關教母丁菱娟：有5種錢不能省，從貧到富只在一念之間！

名人觀點3每天一杯飲料真的沒關係？逆轉女王：這10個壞習慣讓你與錢愈來愈「無緣」！

名人觀點4巴菲特給子女的10個投資忠告

名人觀點5李嘉誠：「有一種錢你花得愈多也賺得愈多！」聽聽有錢人怎麼想？

▌原文出處：

台灣「獨老」這5縣市最多～趁早做好理財規劃卡妥當！

退休金 理財

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