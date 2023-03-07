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為什麼手上信用卡超過數十張？ 網揭「關鍵」：回饋金省不少

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友不解為何有些人要辦那麼多張信用卡。記者鄭超文／攝影
有網友不解為何有些人要辦那麼多張信用卡。記者鄭超文／攝影

數數看自己有幾張信用卡？日前有網友發現PTT「信用卡版」上許多人有數十張信用卡，對此眾多網友指出關鍵在於「免年費」，回饋金及相關優惠可以省下不少，不過也有人指出缺點「若沒記帳管控很快會變成卡債」。

有網友在PTT上發文表示，日前在「信用卡版」上發現有許多人都擁有「十幾張信用卡」，他不解為何要辦這麼多卡片，更直呼「不會不好管理嗎？」，並詢問網友「為什麼要辦這麼多？」

對此許多網友指出關鍵在於「免年費」及相關優惠，「看到優惠就辦，反正現在一堆免年費的」、「都免年費，沒什麼差」、「每張用途不同，傻傻的」、「研究%數回饋的極致」、「一年回饋的金額也是不少，有好好記帳的話真的省很多」、「因為就是權益變爛，才需要優惠特化一堆卡」。

還有其他人留言，「一般人3到5張差不多，越窮的辦越多」、「張數雖多，但其實固定用的就4、5張，只是因為信用卡的權益每年會不一樣，權益變差的卡就冷凍起來換新的卡」、「問題是十張卡你的消費紀錄很分散，很難追自己一個月花了多少」、「沒在記帳管控習慣很快就變成一坨卡債」。

信用卡 PTT

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