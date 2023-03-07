嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

【撰文・廖嘉紅】

網友李小姐諮詢：媽媽過世時，在爸爸的強烈要求下，我放棄繼承的權利，媽媽所有的財產都由哥哥繼承。

今年爸爸也過世，這次我想依照法律保障的權利，繼承爸爸的財產，但大嫂一直說，爸爸生前說「家產不落外姓」，應該全部由哥哥繼承。

我覺得很不甘心，又不想破壞感情怎麼處理呢？

雖然已經是21世紀，人類早已登陸月球，還是有7成4台灣人繼承權傳子不傳女。所以李小姐的困擾並不罕見。

繼承法律篇

依民法繼承篇的規定，配偶、直系血親卑親屬（如子女、養子女及代位繼承的孫子女等）、父母等都有相互繼承遺產的權利。 在被繼承人（逝世者）沒有遺囑來交代遺產如何分配的狀況下，繼承人們即按照民法應繼分的比例來分配遺產，稱為應繼份。 被繼承人（逝世者）有寫遺囑來交代遺產如何分配的狀況下，法律避免各繼承人因為「偏心」而分配不公的狀況，「特別幫每位繼承人留」一定的比例分繼承遺產，稱為特留分。

如果您認為您的繼承權被侵害或不公平，您可以在知道遺產分配不公時的2年內提出特留分訴訟，要求回復您應得的遺產份額。

情理法：法律不外乎人情

繼承問題告到法庭，非常可能會造成家庭間的衝突。所以在提起訴訟之前，建議先嘗試和家人溝通和協調，看看是否能夠找到一個雙方都能接受的解決方案。

如何和平的溝通繼承問題？

1.確認自己的目標和期待，並尊重其他繼承人的想法和感受。

2.選擇一個適當的時間和地點，避免在情緒激動或有外人干擾的情況下進行溝通。

3.試用開放式的問題來了解其他繼承人的需求和考量，例如「你希望怎麼分配這個房子？」而不是「你為什麼要佔這個房子？」

4.聽其他繼承人的意見，並表達自己的看法和理由，避免使用責備或攻擊性的語言，例如「你太自私了！」或「你根本不關心父母！」

5.找共同點和利益，並嘗試提出一些可行的方案或建議，例如「我們可以把房子賣掉然後平分收入嗎？」或「我們可以請一位中介人來協助我們解決嗎？」

6.如果無法達成一致，也不要強迫或威脅其他繼承人，而是保持冷靜和禮貌地結束對話，並表示願意再次溝通。

財富的繼承是理財課，也是智慧課。

希望這些建議對你能有幫助。

作者：廖嘉紅

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：嫁出去女兒不能分家產？看懂民法繼承順序。 不甘心，又不想破壞感情怎麼處理呢？