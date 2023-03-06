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23歲男投資噴光積蓄「負債上百萬」 網見債務細節勸他先做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名23歲男子投資失利，欠下百萬債務。示意圖／ingimage
一名23歲男子投資失利，欠下百萬債務。示意圖／ingimage

一名23歲男子過於熱衷「投資理財」，一股腦地把所有貸款、積蓄給賠光，負債高達150萬元，如今每天過上兼差打2份工的苦日子，他將自己的慘痛經驗PO上網，許多網友也留言鼓勵他，大讚他是「有骨氣的男人」，也有人給出建議，勸他先尋求債務整合協助。

這名男網友透過Dcard發文分享「負債150萬的還款過程」，他透露23歲時想靠虛擬貨幣、合約和玩槓桿拚一波，當時噴光所有貸款和存款，「負債總金額已達150萬元，目前還款3個月，距離還清還差144萬5,840元」。

原PO細數所有債務，中信貸款36期102萬6,324元、向友人借款10萬元、凱基臨時動用金8萬元、當鋪4萬元、富邦信用卡刷爆3萬元、金主3萬元等，另又利用手機和機車分期貸款13萬多。

近日，原PO家人收到存證信函氣得要把他趕出家門，「我很冷靜地跟家人說請他們放心，我不會拿你們半毛錢，我自己做的事情我自己處理」，於是他每天早上8點到傍晚5點做工程領一天1,500的薪水，又在加油站值大夜班領一天1,548的薪資，他透露目前生活拮据、能吃泡麵度日就吃泡麵，「沒工作的時候就去小雞（打工求職APP）接一些臨時工來做」。

原PO貼出勸世文將負債的慘痛經歷分享給大家，希望大家引以為戒，他也坦言「這次教訓真的疼！」許多網友看了也紛紛留言鼓勵他，「至少你還知道不要連累家人，是個有骨氣的男人，等你回來！」、「沒有要落井下石，但你這篇真的能打醒很多人，加油！」、「以前年輕借了一筆80萬信貸剛還完，共花6年半還完，加油！勇於面對這種態度很棒」、「沒事～23歲還年輕而且也才150萬，努力點就還完了，當買個經驗，我身上還背800多萬也好好的，一起努力吧」。

也有人建議「應該可以債務整合；金管會再次提醒民眾，有貸款需求或償債問題時，都應該直接找銀行協商」、「可以看看能不能整合債務，看哪間銀行利率最低，先還金主（利息高的）」、「不考慮用消債條例更生一下嗎？ 建議可以去各地的法律扶助基金會詢問」、「錢快繳不出來時，其實是可以跟銀行主動談的，談了還比較好處理，現在上法院真的完蛋，一輩子很難買房買車」。

債務 信用卡 虛擬貨幣 打工

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