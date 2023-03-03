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他上班先噴4百嘆越忙越窮 網曝1招「幫你省下8千」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友試算每日上班成本400元起跳。本報資料照
網友試算每日上班成本400元起跳。本報資料照

每日工作除了餐費外，還得花上通勤交通費，一名網友試算，每日開車上班、買三餐、喝咖啡就得花400元，擔心自己「越忙越窮」。其他網友打趣建議「那你可以168斷食，省早餐錢又減肥」，還有人說「我在家工作，一天省400、一個月多賺8800元」。

一名網友在PTT發文表示「離公司住的有點遠，開車上下班，一天油錢一百，早上八點上班、晚上八點下班，三餐都在公司解決、沒有員工餐廳，早餐加咖啡60、中午120、晚餐120，出門上班就先噴400，還沒算房租那些，這樣一天至少要賺多少才不會愈忙愈窮？」

其他網友則酸爆留言「有買車算有錢了」、「自己要吃到120的，也是有80的便當」、「把房子退掉，帶睡袋睡公司就好，又省一筆」、「搬到公司附近」、「你咖啡不會喝公司的喔？」、「你不上班就不用吃了」、「咖啡不會換即溶，一杯2塊而已」、「你不出門上班在家比較省，所以考慮辭職？」

還有網友留言「你可以考慮去坐牢啊，不用上班吃住免費」、「除了呼吸其他都得花錢」、「早餐可以買一袋吐司，每天吃兩片，咖啡買即溶沖泡，可以更省錢」、「公司有點摳欸，沒有補助飯錢，先搬到公司附近，午餐、晚餐一起吃 150，咖啡改喝公司水」。

不少人開玩笑建議他168斷食，留言「168斷食法，每天省一餐」、「168斷食一天兩餐就好」、「誰在吃三餐的？」、「早餐不用吃，168說不定還能多活很多年」。

PTT 上班族 省錢

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