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上有父母要養、下有子女待哺 40歲熟齡女累積退休金和教育金靠三類保障

聯合新聞網／ 小花平台保險+
身為新時代女性，既幸福也辛苦，在不同的人生階段都有不同的想法和態度。 圖片／小花平台保險+提供
身為新時代女性，既幸福也辛苦，在不同的人生階段都有不同的想法和態度。 圖片／小花平台保險+提供

女性要更懂得愛自己

每年的3月3日是日本的「女兒節」，這是一個祈求女孩健康長大與幸福的傳統節日，即使當天不是國定假日，家中成員大多會盡量聚在一起，祝福家裡的女孩健康、平安、快樂地長大成人。

說到今天21世紀早已不再是傳統男人的社會，隨著女性自主意識崛起，時下女性開始重視自我，也更懂得愛自己，當然對於未來保障和理財規劃，自有一套個人看法和見解；其實，精打細算的新時代女性，只要有心，在工作與家庭之餘，也能學會聰明理財並做到忙而不亂。

女人寵愛自己，從基礎保障完善開始做起！

身為新時代女性，既幸福也辛苦，在不同的人生階段都有不同的想法和態度，自身的保險和財務規劃自然也會隨著人生階段的變化來安排。

預做風險規畫

小花平台提醒，無論妳是活躍於職場的單身女強人或是照顧家人無微不至的家庭主婦，又或者同時兼顧家庭和事業的職業婦女，因應不同的人生階段，首要檢視個人保障是否充足，為可能的風險缺口預做保險規劃，尤其重要的是，盡早啟動累積資產，以實現財富自由。

以下為讀者擬出20、30、40歲女性必須留意的幾個保險重點：

20歲妙齡女、人生的起手式：「早做準備，讓自己愈來愈值錢！」

這個年齡階段的女性多數事業剛起步、收入普遍並不高，也是正值年輕經常在外趴趴走，建議在預算可以接受的範圍內，從基本的保障入手，確保有限的收入來源可以花在刀口上，可以優先考慮像是定期壽險、意外險或是住院日額、實支實付的醫療保單，「愈早開始規劃愈好，提前為自己架構好基本防護網。」

小花平台保險顧問進一步提醒，如果你不是富二代、凡事都需要靠自己，最好趕在30歲前為自己做好生涯規劃，讓自己愈來愈「值錢」！

30歲輕熟女、以基本型＋進階版保障，替自己的未來撐起防護傘！

隨著年齡的增長，這個階段的女性不論是已為人妻或是作為單身貴族，除了愈來愈在乎個人經濟保障外，很現實的問題是年紀愈大，身體也難免逐漸出現各種大大小小的問題……。

基本型保障搭配進階版

基於這些考量，小花平台保險顧問建議，此時不妨以基本型保障搭配進階版保障，為自己及所愛的家人築起堅實的防護網，轉嫁人生風險所帶來的衝擊，像是以醫療險、癌症險搭配重大疾病險就是不錯的選擇，在提升患病時醫療品質的同時，也能減輕家中經濟負擔，可謂一舉數得。

40歲熟齡女、人生成熟期累積退休金和教育金，保障雙缺口！

這個年齡階段的女性多數已邁入財務獨立的階段，無論妳是想要繼續在工作上奮鬥或是有意提前從職場退下，都應該盡早進行退休理財規劃，尤其對於上有父母要養、下有子女待哺的三明治族群而言，透過完善的退休保險計劃，可以確保在黃金之年無後顧之憂，讓你在晚年時輕鬆達到財務自由。

另一方面，等到年紀愈大，身體大小病痛突至，此時才猛然發現，個人醫療保障明顯不足，此時才想要加碼擴大保障以轉嫁風險，是否為時已晚？

小花平台保險顧問建議指出，年紀愈大時，除了薪資所得可能大不如前外，保費也相對較高，如果能及早做好退休理財規劃，可以讓退休生活過得安穩、過得精采，像是住院日額加實支實付醫療險、健康促進外溢保險及長期照顧保險等3類保障就必不可少。

▌原文出處：

女人20、30、40 人生３階段的保險規劃

退休規劃 退休金

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