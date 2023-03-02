國人10大癌症死亡率這四類專屬女性 有人靠一招「每年都可以再次申請理賠」

「現代的女性愈來愈能幹，無論是在職場或生活中，她們的表現絲毫不輸給男性。」前些日子與朋友聊天時，聽她說起對時下女性的感受和看法，小編簡直點頭如搗蒜；回想起過去在職場上遇到的都是女性主管，不僅工作能力強，還能同時處理好各種工作與家庭的繁雜事務，著實令人佩服。

隨著女性教育程度及經濟自主意識提高，國內女性經濟獨立的比例愈來愈高，反映出來的現實就是「女戶長經濟力不讓鬚眉」，根據主計處最新調查，女性經濟戶長占整體家庭比重將近3成，雙薪家庭已漸成常態。

現代的女性愈來愈厲害了，幾乎可以說是萬能！時值3月8日國際婦女節即將到來，小花平台提醒同為女性的妳我，一定不能忽視這個寵愛自己的重要節日，尤其別忘了用保險來守護！

拚經濟、顧家庭之餘，女人，別忘了也要照顧好自己！

國人癌症十大死亡率

說到威脅女性健康的疾病，像是子宮內膜異位、巧克力囊腫或是乳房相關疾病等婦科類疾病不容忽視，另外根據衛福部死因統計資料顯示，在國人10大癌症死亡率中，專屬女性癌症諸如：乳癌、卵巢癌、子宮頸癌及其他子宮癌等都赫然在列，通常治療過程都是漫漫長路，治療費用也是不可小覷的財務風險，因此建議女性族群規劃保險時，主要可以從下列3種險種著手：

女性必備保障1、實支實付型醫療險，拉高實支實付醫療險額度，以補足未來自費醫療與雜支費用。

首先，女性一定不可缺少的保單，就是「實支實付型醫療險」！

有鑑於健保費率提高、自費項目增加的趨勢，未來生病成本也將愈來愈高；同時，隨著醫療科技不斷進步，如果想要維持與過去一樣的醫療品質、甚至更好，未來必須從自己的口袋掏出更多的錢，自行負擔健保不給付的醫療費用，此時「實支實付型醫療險」正好派上用場，在健保不給付的情況下，可以填補住院或是手術時的醫療自費支出。

女性必備保障2、多次給付型癌症險，提供長期治療、復發或是再次罹癌患者面臨龐大治療費用壓力時的經濟後盾。

其次，女性必備的第2張保單，就是「多次給付型癌症險」！

每4分19秒就有1人確診罹癌

國人癌症時鐘年年快轉，平均每4分19秒就有1人確診罹癌，其中乳癌、子宮頸癌、子宮體癌、卵巢癌等都是女性特有的癌症，以乳癌為例，國人每36分鐘，就有1名女性罹患乳癌，是婦女癌症發生率首位，女性終其一生每10人就有1人可能罹患乳癌，顯示乳癌對女性健康的嚴重威脅。

除了第1張必備的「實支實付型醫療險」外，小花平台保險顧問建議女性族群接下來可以著手規劃第2張「多次給付型癌症險」，除了初次罹癌的給付外，只要癌症需要治療，每年都可以再次申請理賠，尤其現在癌症死亡率下降，漸漸慢性病化，如果未來癌症復發或是移轉，只要次年起仍在治療中便能持續理賠。

女性必備保障3、重大傷病險，理賠範圍最廣，加上保障內容跟著健保重大傷病卡證明走，對保戶來說相對有利。

最後，女性也不要忘了第3張保單，就是「重大傷病險」！

一張癌症險絕對不夠

隨著醫學科技的發達、各項標靶藥物療效愈來愈顯著，癌症的治癒率和存活率也不斷的提高，這對於癌症發生率居高不下的今天來說，無疑是好消息；不過，有一個最令人擔心的問題，就是龐大的醫療費用並非人人都負擔得起，那麼該怎麼辦？

針對這個疑問，小花平台保險顧問指出，如果單靠1張癌症險是絕對不足以支應的，最好考慮再投保一次性給付的「重大傷病險」，最大的優勢就是跟著健保走，只要健保核發重大傷病證明，保單就理賠，不會因為保單內容的調整而損失個人權益，也較無理賠糾紛。