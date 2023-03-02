企業策略「碎片化+內捲化」淪盲人摸象 《經濟學人》也調侃

策略學派「盲人摸象」

策略學派林立，各自畫地為牢、自說自話，囿於「內捲化」，在所屬領域內進行無意義的重複，無法躍升到一個更高的層級。策略思想界有設計學派、規劃學派、定位學派、學習學派等十大學派的說法。

不可否認，它們對策略學科的形成及企業策略的開創具有奠基性作用。但是，按照明茲伯格的說法，這些策略學派又都在盲人摸象，它們的簡單相加並無法得到一頭完整的策略「大象」。

碎片化+內捲化

後來，人們透過組合、疊加、胡亂搭配等多種手法創作，現在的策略學派更多了。《經濟學人》雜誌曾調侃說，人人都在談論策略，卻沒有人知道策略究竟是什麼。在碎片化切割及「內捲化」勞動的雙重作用下，目前策略理論已經呈現「蜂窩狀」加速擴展趨勢，像生態圈、領導力、文化、創新、智慧化、數據化等流行詞彙背後，都已經有了各自的策略分支。

透過「知識堆砌＋案例教學」的教育方式，你學不會策略！將策略內容的模組分門別類按照教學邏輯堆積起來，可以是一門策略課程，可以是一部巨著，可以讓學生習得知識、獲得文憑，甚至可以讓大家紙上談兵，但是這不代表學會了真正的策略。

成功案例有什麼意義？

真正的策略是什麼？至少來說，策略＝目標＋路徑，它應該揭示，在特定的外部環境下，一個企業如何從小到大、如何成長與發展的那些基本規律。此外，哈佛商學院的案例教學較為知名，全球各地商學院紛紛引進與效仿。

也許不少人缺乏經營實踐經驗，所以引進案例教學補充；也許策略理論太混亂，以至於無章可循，所以看重案例教學的表演性與具體化；也許案例教學讓聽課者有參與感，互動讓時間飛逝，所以能提高學員的滿意度。

別人的案例可以直接借鑑與模仿嗎？也許會有一些啟發，但也可能是「彼之蜜糖，汝之砒霜」。如果策略案例幾乎都是知名企業、跨國公司的案例，在策略課堂上煞有介事的講授世界500強、大型集團的過往經驗，那麼對於占企業總數比例95%以上的中小企業有什麼借鑑意義？而哪個企業不是從小開始、逐漸長大的呢？

向任正飛學習

提出問題是為了分析問題。策略「三宗罪」的根源在哪裡？我們需要向華為的掌舵人任正非學習。他勤於自我批判。在華為高歌猛進時，他常常能自我反思，指出企業存在的困難和問題。從自我批判的角度，企業要策略聚焦，而策略理論自身是分散的、浮誇的；當企業遇到問題，有些策略學者振振有詞：「策略要有所選擇，不能盲目擴張……」

策略教科書、案例課堂及名師演講，無非就是在策略類型與案例、策略學派與工具、策略細分與混搭、策略制定與控制等方面—筆者稱其為策略知識庫，其中或許是給出一些精緻的內容組合，或許是探究一點、以偏概全，或許是盲從式研究、不斷「內捲化」重複，見圖1-1-1。但是，這些都不是企業策略的核心，它們只能算作周邊。那麼企業策略的核心是什麼？

圖1-1-1策略知識庫示意圖

企業要弄清楚目標

分析問題，是為了尋找問題的可行解。策略學者麥可·波特（Michael Porter）認為，「策略是企業為之奮鬥的一些目標及為此而尋求的相關途徑的結合物」，用公式表達即「策略＝目標＋路徑」。就像在大海中航行的船隻，我們求解目標、路徑時，一定要先弄清楚那是一艘什麼樣的船，像小舢板、遠洋漁船、潛水艇與航空母艦等，它們的目標、路徑一定有很大不同。

同理，我們把企業稱作「企業生命體」，那麼求解企業策略即「目標、路徑」時，一定要先弄明白那是什麼樣的企業生命體。老王的小超市、聶雲宸創辦的喜茶、賈伯斯創辦的蘋果、任正非創辦的華為及王興創辦的美團，這些企業各自的目標、路徑一定有很大不同。況且，在激烈的市場競爭大海中，企業生命體要幾年、幾十年，甚至幾百年如一日的遠航，同時自身還要不斷定位、成長、擴張、突破……

企業生命體很複雜，具有耗散結構，是一個非線性系統。《平衡計分卡》的作者說：「如果你不能描述，那麼你就不能衡量；如果你不能衡量，那麼你就不能管理。」由於之前我們不能完整描述企業生命體，造成相關的目標、路徑很難衡量，所以可實踐的策略規劃與執行也就無從談起。

如何結構化、系統化描述企業生命體？我們描述一個事物不需要面面俱到，而是應該抓住重點，遵從綱舉目張的原則。

企業的四個生命週期

筆者提出了企業贏利系統理論，同名書籍《企業贏利系統》已於2021年2月出版。商業模式「掌管」一個企業的盈利，是企業贏利系統的中心子系統（簡稱為「中心」）。在筆者提出的T型商業模式理論中，企業產品又是商業模式的核心內容，企業生存與發展必定要依靠現在及未來的企業產品。由此，我們可以依照「企業產品→T型商業模式→企業贏利系統」，這樣一個三層鑲嵌模式結構，來描述企業生命體。

為了實現目標和願景，企業生命體通常會依循什麼樣的策略路徑？沿著時間軸，一個企業通常會歷經創立期、成長期、擴張期、轉型期（或衰退期）四個生命週期階段。在每個階段，企業都應該有若干主要策略主軸。

例如：在創立期，企業的主要問題是如何進行產品定位，打造一個優異的企業產品，達成從0→1的突破，為企業建立生存根基；在成長期，企業的主要問題是如何持續贏利成長，不斷累積競爭優勢……這些關乎企業生存與發展的主要策略主軸，首先要透過研究經營場景來畫出企業的策略藍圖，然後才能在日常的營運管理中實踐。

企業生命體、企業生命週期策略路徑、策略規劃與場景三大部分，共同構成了本書所闡述的「新競爭策略」的重點內容，見圖1-1-2。

下一節將具體說明，競爭策略一定程度上代表了企業策略，新競爭策略是對波特競爭策略的重大更新。