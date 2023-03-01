山大王獻計「從N到N＋1」多角化經營 海航、樂視、ofo小黃車慘淪受害者

• 為什麼說「好策略」鳳毛麟角，「壞策略」比比皆是？ • 什麼是策略研究的「內捲化」及「蜂窩化」？

「紙上談兵」慘敗

「紙上談兵」是一個中國成語，出自這樣一個歷史典故：

戰國時期，趙國有一員大將名叫趙奢。他屢立戰功，被趙王封為馬服君。趙奢的兒子趙括，從小就熟讀兵書，談起用兵之道口若懸河，講得頭頭是道，連趙奢都說不過他。日子久了，趙括便自以為是，覺得天下沒有人能比得上自己。

趙奢無法駁倒自己年輕的兒子，但也不承認他兵法學得有多好。趙括的母親覺得很奇怪，就問丈夫其中的原因。趙奢很擔憂的說：「打仗，是生死攸關的事。兒子雖然熟讀兵法，但是沒有實戰經驗，只會紙上談兵，將來若是率兵打仗，恐怕會遭到慘敗。」

西元前262年，秦國進犯趙國。趙國大將廉頗帶領數十萬大軍前去抗敵。見秦軍強大，廉頗認為不能硬拚，便決定在長平築壘固守，等到秦軍糧草供給不足的時候再出兵作戰。不管秦軍如何挑釁，廉頗都下令官兵閉門不出，只嚴密防守，皆不應戰。就這樣，廉頗在長平堅守達三年之久，秦軍沒能得逞。

秦國見一時無法取勝，就用了一個計策：派人到趙國都城邯鄲去散布流言，說廉頗懼怕秦兵，困守三年，一次都不敢出門應戰；又說秦國特別擔憂趙王任命精通兵書的趙括為將，那樣秦國就會一敗塗地。

趙王果然中計，下令由趙括取代廉頗為大將。趙括擅長紙上談兵，根本沒有實際作戰經驗，上任不久就改變了廉頗的作戰方案，用書上所學的理論向秦軍發起全面攻擊。秦軍假裝戰敗，一路將趙軍引到秦軍大營前。趙括此時才知道中計，可為時已晚。頓時，四十萬趙軍成了甕中之鱉，內無糧草，外無援軍，陷入了絕境。

企業沒有「好策略」

最早的策略理論源於戰爭實踐，而企業策略管理這門學科只有不到100年的歷史。全球從事企業策略管理相關研究的學者、專業人士，少說也有幾百萬人。喬爾·羅斯（Joel Ross）說：「沒有策略的企業就像一艘沒有舵的船一樣只會在原地轉圈，又像個流浪漢一樣無家可歸。」

我們的企業有策略嗎？95%以上的企業沒有策略。而一些所謂有策略的企業也未必有「好策略」。按照《好策略，壞策略》作者魯梅爾特的說法，「好策略」鳳毛麟角，「壞策略」比比皆是。

本文出自《新競爭策略》 《美國管理學會學報》在2012年的一項調查顯示，管理學在理論研究與實務之間有著巨大的鴻溝，而且目前還看不到這種鴻溝縮小的跡象。有人開玩笑說，策略研究與經營實踐是兩個毫不相關的行業。

一方面，策略理論的知識庫不斷擴充，相關的書籍、論文可謂汗牛充棟、層出不窮，時髦又流行的策略名詞日新月異。另一方面，在企業實踐領域，由於缺乏真正可用的策略理論，造成策略管理的「土壤」異常乾涸，眾多企業策略問題頻現，走向關門倒閉的命運。

筆者在《企業贏利系統》一書第4章曾講到：策略學派眾多，創新發散雜亂……策略有「三宗罪」！此處再提策略的「三宗罪」，可將它們進一步概括為：浮誇、「內捲化01」、學不會！

一個小兵加四個山大王

有些策略管理書籍的內容較為浮誇。從西方引進的很多策略教科書及其國內的衍生產品，其主要內容可以用「一個小兵加四個山大王」來形容。「一個小兵」是指外部環境分析，通常這方面內容處於上述策略教科書的第一部分，其篇幅最多可占到一本書的六分之一。

俗話說，鳥兒天上飛，魚兒最懂水。經營者每天在感知外部環境，產業中所有企業的外部環境並沒有太大的不同。

所以，外部環境分析並不是企業策略管理的核心內容。在這樣的理論薰陶下，如果經營者熱衷於外部環境機會、追隨主流話題焦點，期望「天上掉下餡餅」，通常不會幫助企業獲得有持續性的競爭優勢，反而會形成投機主義價值觀並遭受機會成本損失。

「四個山大王」是指一體化策略、多角化策略、收購兼併策略、全球市場策略，這些內容是上述策略教科書的「重頭戲」，通常會占去一本書的大半篇幅。

從經營實務看，策略管理的重點在於，首先如何讓企業活過創業期，達成「從0到1」的突破；其次是度過成長期，達成「從1到N」的成長；最後才是進入擴張期，達成「從N到N＋1」的擴張。

而上述「四個山大王」直接站在空中樓閣上，大談特談如何「從N到N＋1」：一體化、多角化、收購兼併、全球擴張……海航集團、ofo小黃車、樂視集團、德隆集團、春蘭股份等企業的衰敗或消失，應該是這些理論的受害者。

（本文出自《新競爭策略》，作者：李慶豐）