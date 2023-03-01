星級飯店太貴低檔旅館服務堪憂 如家酒店靠「藍海策略」殺出重圍

• 藍海策略屬於新競爭策略的哪一部分內容？ • 為什麼說打造「爆品」需要的能力與資源因素很多，而成功的偶然性很大？ • 在平臺型企業的創立期，主要策略主軸應該是什麼？

藍海策略

金偉燦與勒妮·莫博涅（Renée Mauborgne）兩位學者合著的《藍海策略》於2005年出版後，「藍海策略」一詞開始在全球商界、學界乃至政界流行起來，大有與波特的競爭策略分庭抗禮之勢。

2009年，兩位學者「乘勝追擊」，在《哈佛商業評論》發表文章〈用藍海策略改變產業結構〉，文中寫道：「結構主義視角雖然也有價值和實用性，但在某些經濟環境和產業背景中，重構主義視角更適用一些。尤其是處於眼下的經濟衰退中，更有必要選擇重構主義。」

重新定位市場區隔

文中的意思很明顯，波特的競爭策略屬於結構主義，即透過五力競爭模型分析與判定，從產業結構中找到企業的策略定位。藍海策略屬於重構主義，即從紅海產業中重構出藍海領域，作為企業的策略定位。

本文出自《新競爭策略》 對於藍海策略，波特也發表文章表達了自己的看法：「如果競爭者能夠利用價格、產品、服務、特性或品牌標誌的不同組合，來滿足不同客戶市場區隔的需求，那麼競爭對抗也可能帶來雙贏的結果。」在波特的筆下，藍海策略只不過是「重新定位市場區隔」而已，它仍然屬於競爭策略中差異化、成本導向、聚焦策略其中之一的定位方法。

藍海策略與競爭策略之間比較，哪個更好？筆者看來，藍海策略與爆品策略、品牌策略、平臺策略等，都是一種產品定位方法。前文講到的「如何對波特三大通用策略進行更新」的六點內容，對它們同樣有效。下面會進一步說明，它們與T型商業模式的關聯。

藍海策略：從紅海中開闢一片藍海

在中國，具有代表性的藍海策略案例是如家連鎖酒店。

2002年如家酒店創立時，中國旅宿業的市場競爭情勢是如此：高檔星級飯店的大廳氣派豪華，娛樂健身設施俱全，但是相對於當時人們的經濟收入，住宿價格比較昂貴。低檔飯店以家庭旅館和招待所為主，配置簡單、設備簡陋，安全與衛生環境不佳。

那時也正是中國民營經濟迅速崛起的時候，中小企業、經理人、行銷人員等商旅活動越來越多，但是往往找不到合適的飯店住宿。高檔飯店價格高，超過出差預算太多，住不起；低檔旅館服務堪憂，沒有安全保障，還經常敲詐客人。

從以上紅海市場中，如家創業團隊重新定位了一個市場區隔：經濟連鎖酒店，即從紅海中開闢一片藍海。這樣一來，有了目標客群—中小企業商旅人士，他們的需求也非常明顯。

運用藍海策略「兩個工具」

其次，藍海策略有兩個工具非常有效：四項行動架構及策略布局座標圖。透過這兩個工具，結合對現有產業市場中的競爭產品分析，可以更準確的刻劃出目標客群的價值主張，進而推導出應該為目標客群提供的產品型態或產品組合。

由此看來，藍海策略就是一種透過「重新定位市場區隔」進行產品定位的新方法。因此，藍海策略與T型商業模式的關聯主要在目標客群、市場競爭、價值主張、產品組合這四個方面。

既然藍海策略是一種產品定位的方法，後來者當然可以追隨模仿了。實際上，如家之後陸續出現了漢庭、錦江之星、格林豪泰、莫泰、7天、布丁、桔子水晶等為數眾多的經濟型連鎖酒店品牌。當藍海變成紅海後，亞朵、全季等酒店品牌又從紅海中再細分出一片藍海……

（本文出自《新競爭策略》，作者：李慶豐）