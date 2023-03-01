小蝦米創業變大鯨魚 開發新產品、評估專案用「五力競爭模型分析」

• 什麼是產業研究的「魚塘理論」？ • 新競爭策略與波特的競爭策略有哪些關聯？ • 如何將新競爭策略應用到企業的經營實踐中？

小貓釣魚遇瓶頸

有個童話故事是這樣講的：小貓在池塘邊釣魚，小兔子在蘿蔔田看書。一年一年過去了，小貓釣魚遇到了瓶頸，就向小兔子求教。小兔子自信滿滿的說：「你的魚餌老化了，唯一不變的是變化！因此，你需要將魚餌換成小蘿蔔頭。」

如上故事，小貓釣魚遇到了瓶頸，可能不只是魚餌的問題。突破困境的思路很多，例如：牠應該對附近池塘做一個產業研究，選擇一個魚多又大，並且垂釣者較少的池塘。

就像地球是太陽系的一個行星，而太陽只是浩瀚銀河系的一個恆星，任何企業都屬於一個產業，而產業只是產業鏈（或產業生態）上的一個環節。個體只是整體的一部分，所以全面看一家企業時，我們要擴大到產業的範圍，這叫作產業研究。

進行產業趨勢分析

如何進行產業研究？為了易懂易記，筆者將其總結為「魚塘理論」，它大致包括三個部分：第一，產業時空分析。從空間構造上分析，企業所在產業處於產業鏈的哪個環節，上下左右產業生態有哪些特點。從產業生命週期分析，過去這個產業有哪些特點、現狀如何、未來發展趨勢是什麼。

本文出自《新競爭策略》 策略教科書常用的PEST分析中，P指政治（Politics），E指經濟（Economy），S指社會（Society），T指技術（Technology）。PEST分析屬於宏觀環境分析，置於具體的產業時空分析才有適用意義。第二，產業競爭分析。它主要包括策略群組分析和五力競爭模型分析。

策略群組分析就是分析產業中第一梯隊、第二梯隊等各企業群組的特點。搞清楚企業處於哪一個梯隊，透過SWOT等策略分析工具，初步厘清企業的策略意圖及願景。前文已有簡述，五力競爭模型分析是對顧客、供應商、產業競爭者、潛在進入者、替代品競爭者五種競爭力量的分析。

這五種力量共同構成強大的產業牽制阻力，是企業發展的巨大挑戰，也更能激發企業成長的動力。第三，企業成長與發展分析。這部分要用到企業贏利系統、T型商業模式及新競爭策略理論，本書各章將對企業成長與發展進行闡述與分析。

以上是站在企業自身發展的角度進行產業研究。如果站在投資的角度進行產業研究，那麼第三部分就是透過分析產業中的若干重點企業，從而選拔出其中更有投資潛力的企業。以上產業研究的三個部分，類似養魚或捕魚—先找到一個好池塘、對優質魚群定位、精心養魚或有策略的捕魚，所以稱之為「魚塘理論」。

「魚塘理論」挖掘潛力產業

本書淺嘗輒止，只是簡單說明一下「魚塘理論」。關於更進一步的產業研究方法論，相關教科書、波特競爭策略、證券分析師的報告、企業IPO公開說明書等方面都有詳實的闡述或具體案例。

眾所周知，波特的競爭策略以五力競爭模型、策略競爭群組等產業結構分析工具見長。除此之外，其三大通用策略、企業價值鏈等也是非常知名且實用價值較高的理論模型。波特在西元1980年提出競爭策略理論，至今已經有40多年了，時過境遷，萬物劇變。因此，非常有必要對其進行一次更新。

五力競爭模型

民樂演奏專家方錦龍說：「傳統就是一條河，一定要流動，只有流動起來它才清澈。創造性轉化，創造性發展，我們今天一定要走這一條路。」相較波特競爭策略，本書闡述的新競爭策略有哪些繼承與發展呢？

在圖1-7-1中，右側Ⅱ環境板塊的五種競爭力量，來自波特的五力競爭模型。筆者是五力競爭模型的超級粉絲，我們評估創業專案、開發新產品、遭遇發展瓶頸等諸多經營場景時，都可以用五力競爭模型進行分析。

筆者一己之見，競爭策略畢竟屬於企業策略，波特從產業結構視角闡述五力競爭模型，而缺乏從企業角度的進一步闡述，這算一個小漏洞。後續的講授者們如同玩「傳聲筒遊戲」，逐漸失真了。最後，五力競爭模型成了考試的一個考點，沒有在實踐中發揮出它強大的應用功能。

圖1-7-1 新競爭策略與波特競爭策略關聯示意圖

（本文出自《新競爭策略》，作者：李慶豐）